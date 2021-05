« Le Meilleur pâtissier : les professionnels » du mardi 4 mai 2021 : recettes, épreuves et premiers éliminés !

4.6 ( 12 )



« Le Meilleur pâtissier : les professionnels » du mardi 4 mai. C’est ce soir que débute la nouvelle saison de la version pro du « Meilleur pâtissier ». Coup d’envoi à partir de 21h05 sur M6, émission que vous retrouverez ensuite en replay sur la plateforme 6PLAY.



Et cette année, tout change ou presque. Nouveau décor, nouvelles épreuves et nouveau juré.

Sous une majestueuse nouvelle tente, le château du Meilleur Pâtissier accueille, pour la première fois, 7 binômes de pâtissiers professionnels. Chaque semaine, ils s’affronteront lors de 2 redoutables épreuves : « L’épreuve de la vitrine », dans laquelle ils réinventeront les plus grands classiques de la pâtisserie et « Le défi des chefs », lors duquel ils devront mettre leur technique et leur créativité au profit d’un thème imposé par le jury. Et justement, pour les juger, Cyril Lignac, chef préféré des Français et Pierre Hermé, élu meilleur pâtissier du monde, accueilleront cette année Jean-François Piège, chef doublement étoilé et palais parmi les plus affûtés de France ! Alors quel binôme remportera le titre de Meilleur Pâtissier professionnel ?

Rire, humeur et bienveillance seront au rendez-vous lors de cette compétition qui réservera son lot de surprises : clients mystères, clin d’œil à la version amateur du “Meilleur pâtissier”… Et pourtant, dans cette ambiance chaleureuse, 2 épreuves redoutables attendront les binômes de pâtissiers chaque semaine à la suite desquelles, un binôme sera déclaré “pâtissiers de la semaine” et un autre sera éliminé.



« Le Meilleur pâtissier : les professionnels » du mardi 4 mai 2021 : épreuves et recettes de l’épisode 1

Pour démarrer la compétition, les 7 binômes sur la ligne de départ vont devoir faire face à deux épreuves redoutables. Dans l’épreuve de la vitrine, ils vont devoir mettre toute leur créativité et techniques pâtissières pour réinventer un grand classique de la pâtisserie française : la tarte tatin ! Comment parviendront-ils à moderniser cet indémodable sucré et à surprendre les chefs ? Qui prendra trop de risque ou au contraire pas assez ?

Dans le seconde épreuve du défi des chefs, les pâtissiers devront réaliser une création pâtissière et sa pièce artistique autour d’un thème cher au cœur des Français : le 14 juillet ! Comment nos pâtissiers professionnels parviendront à mettre la France à l’honneur à travers leurs créations sucrées ? Entre gâteaux gourmands et équilibrés et décors spectaculaires et visuellement parfait, le défi est de taille…

Au terme de ces deux épreuves, un binôme sera élu « macaron d’or » de la semaine et un binôme quittera le concours.

Qui sera le premier binôme éliminé ? Réponse ce soir à partir de 21h05 sur M6.

