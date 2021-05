« Lincoln : A la poursuite du Bone Collector » du mardi 11 mai 2021 : 3 épisodes inédits ce soir sur TF1

4.9 ( 9 )



Annonces





« Lincoln : A la poursuite du Bone Collector » du mardi 11 mai 2021. C’est mardi dernier que vous avez fait connaissance avec Lincoln Rhyme est ses équipes d’enquêtes dans la nouvelle série de TF1 « Lincoln : A la poursuite du Bone Collector ». En ce mardi soir du 11 mai 2021, vous découvrez trois nouveaux épisodes inédits.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Lincoln : A la poursuite du Bone Collector » du mardi 11 mai 2021 : 3 épisodes inédits ce soir

Petit secret entre voisins

L’équipe de Lincoln résout une affaire vieille de cinq ans : la disparition d’une jeune fille de 16 ans, nommée Lucy Arthur. C’était l’affaire de Sellito et il n’a jamais perdu espoir de la retrouver. Amelia découvre l’existence de la famille de Lincoln : Naia, son ex fiancée, et Camden, son fils. Lincoln ne les a pas seulement éloignés à Chicago par sécurité. Il a aussi perdu Naia en ne lui parlant pas du Bone Collector. Lorsque celle-ci a découvert par hasard une lettre de menaces, elle a perdu toute confiance en Lincoln et l’a quitté. Celui-ci conseille à Amelia de tenir sa petite sœur Rachel au courant, mais elle ne s’y résout pas. Une amie de Danielle, la femme du Bone Collector, est brutalement portée disparue. Le Bone Collector console et rassure sa femme. Mais cette amie s’était intéressée de beaucoup trop près à son «travail» mystérieux…

Ce que la mort nous réserve

Un jeune homme est retrouvé agonisant sur un site d’anthropologie médico-légale au milieu de plusieurs cadavres destinés à la recherche. En menant l’enquête, l’équipe de Lincoln découvre que la mère de la victime décédée avait fait don de son corps à ce centre universitaire quelques mois auparavant. Son fils était persuadé qu’elle avait été assassinée.



Annonces





Nouveau jeu, nouvelles règles

Le Bone Collector est de retour à New York. Il entame une série de trois meurtres, qui visent personnellement Lincoln : son livre de mémoire est mis en scène sur les victimes. Le Bone Collector lui renvoie ses échecs à la figure. Deux personnes meurent et Lincoln tente de résoudre la troisième énigme. Mais grâce à un doute d’Amelia, l’équipe comprend qu’en fait ces trois indices indiquent deux lieux à la fois…

« Lincoln » revient ce soir sur TF1 à partir de 21h05 ou en replay sur la page dédiée de MYTF1 et ce durant 7 jours.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés