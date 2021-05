Plus belle la vie : ce soir, Abdel essaie de récupérer Alison (résumé + vidéo épisode 4277 PBLV du 11 mai 2021)

4.9 ( 7 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4277 du mardi 11 mai 2021 – Abdel essaie de récupérer Alison ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, il vient voir Alison chez Rousseau et s’excuse… Il affirme ne pas avoir été à la hauteur et lui confie avoir peur de la perdre.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Patrick dans une secte, Sabrina et Nathan de retour à la coloc (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4277

La police vient chercher Elsa au Céleste sous les yeux de Karim, choqué. Abdel ne peut plus rien pour Elsa et va désormais se concentrer sur la dérive d’Alison. Il se rend à la ferme, lui dit qu’elle lui manque mais Alison décide de rester avec Rousseau. Bilal, quant à lui est rattrapé par Suzy qui veut son argent et qui n’hésite pas à employer la force. Abdel arrive à temps pour sauver la mise de Bilal. Il lui fait un sermon mais Bilal rêve toujours d’une vie de voyou…



Il y a des travaux d’électricité à effectuer chez Estelle et Francesco. Ce dernier veut s’y coller lui-même. Il s’aide d’un tuto mais ce n’est franchement pas une réussite et il plonge l’appartement dans noir complet. Il a du mal à cacher son échec face Estelle qui trouve ça mignon…

Lara explique à Patrick le mode opératoire des cambriolages. Elle donne rendez-vous à son complice afin que Patrick le piège…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4277 du 11 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

