« Tandem » du 11 mai 2021 : vos deux épisodes de ce soir

« Tandem » du 11 mai 2021. Astrid Veillon et Stéphane Blancafort sont de retour ce soir sur France 3 pour deux épisodes inédits de la saison 5 de « Tandem ». Rendez-vous également en avant-première puis replay sur France.TV.



« Tandem » du 11 mai 2021 : les deux épisodes de ce soir

Episode 55 – Seconde chance

Avec Clémentine BERNARD (Sandra Marinot), Guillaume ARNAULT (Cédric Fauchet), Marc PISTOLESI (Christian Dumas), Vincent KWIATKOWSKI (Yves Martel), Didier MENIN (Richard Terreneuve), Laurent FERRARO (Anthony Fourcail), Martine GUILLAUD (Jocelyne Dubosc), Stéphanie FRESSE (Infirmière)

Hervé Levers, président d’une association de chantiers de réinsertion, chute du haut d’un échafaudage. Est-ce un des détenus qui l’a frappé ? Ou serait-ce un villageois mécontent de voir arriver des détenus en semi-liberté dans le village ? Mais il y a un autre mystère, après une reconstitution, Léa s’aperçoit qu’il était impossible d’accéder à l’échafaudage sans être vu par les autres détenus. Comment le meurtrier a-t-il fait ?

Episode 56 – Disparition inquiétante

Avec Gaëla LE DEVEHAT (Magali Montoriol), Dorylia CALMEL (Emeline Mattei), Sabine PERNETTE (Carla), Erwan GARNIER (Aubin Montoriol), Agnès DUCLOS (Julie Portal), Florent DUPUIS (Maitre Antoine Rapin), Antony LONN (Gendarme), Romain DEBOUCHAUD (Julien Garrido)



Le corps d’un homme est aperçu par une ornithologue dans la forêt de Vigan. Mais lorsque les gendarmes arrivent sur les lieux, il a disparu. Quelques jours plus tard, Magali Montoriol, la chef d’un restaurant étoilé, vient déclarer la disparition de son mari, Fabrice. Serait-ce lui que l’ornithologue a aperçu ? Léa trouve Magali étonnement sereine face à cette disparition plus qu’inquiétante. Elle est persuadée que cette dernière a tué son mari. Mais comment le prouver sans le corps ? Un duel haletant s’annonce entre Léa et Magali.

De nouveau en tête des audiences ?

Nouveau succès d’audience mardi dernier pour « Tandem » qui a pris la première place des audiences en réunissant 4.37 millions de fidèles en moyenne pour les deux épisodes soit 18.5 % du public présent devant son poste de télévision.

Qu’en sera t-il cette semaine ? Nouveau succès ?

