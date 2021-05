« Mariés au premier regard que sont-ils devenus ? » : Ce soir sur M6 (lundi 17 mai 2021)

4.6 ( 9 )



« Mariés au premier regard que sont-ils devenus ? » Il y a tout juste une semaine s’achevait la saison de 5 « Mariés au premier regard », une saison de tous les records, mais nous y reviendrons plus tard.



Ce soir, M6 nous propose d’en savoir un peu plus sur les couples qui se sont formés lors de la saison précédente, mais pas que…

« Mariés au premier regard que sont-ils devenus ? » : les deux émissions ce soir

Que sont-ils devenus 6 mois plus tard ? à 21h05

Six mois après avoir fait le pari fou de se marier sans se connaitre, les couples formés par la science nous reçoivent pour faire le point sur leur vie amoureuse et leur quotidien.

Sont-ils toujours ensemble ? Ont-ils réussi à trouver un équilibre dans leur couple ? Qu’ont-ils retenu de cette expérience ? Et surtout… quel couple attend déjà un heureux événement ? Nous allons tout savoir !



Cette soirée sera également l’occasion de retrouver Delphine et Romain, couple emblématique de la saison 4. Ils se confieront à cœur ouvert sur leur histoire faite de hauts et de bas… et nous réservent quelques surprises.

Que sont-ils devenus ? à 23h05

Que sont devenus sur les couples emblématiques des dernières saisons ? Où en sont-ils dans leur vie ? Nous partagerons avec eux leur quotidien et ferons le point sur leur vie amoureuse.

Élodie et Yoachim (saison 4) nous recevront chez eux puisqu’après un an et demi d’amour, ils se sont installés ensemble il y a quelques mois. Deux ans et demi après leur rencontre, Charline et Vivien (saison 3) partageront avec nous leur bonheur de devenir parents : ils nous présenteront Victoire, leur petite fille. Enfin, Mathieu (saison 4), éconduit par Solenne lors de la dernière saison, reviendra sur son expérience riche en émotions mais aussi en enseignements et nous présentera sa nouvelle compagne.

« Mariés au premier regard » : audience

La saison 5 s’est donc achevée lundi dernier et elle a été celle de tous les succès. Elle ainsi signé sa meilleure saison historique sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats et plus généralement sur le public de moins de 50 ans. Sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl), c’est la deuxième meilleure performance historique.

.@M6 #Audiences #MariésAu1erRegard bilan saison 5 à date 🏆MEILLEURE SAISON HISTORIQUE en FRDA-50/-50 ans

🥈2ème meilleure saison historique en 4+ / audience 🥰14% auprès des 4+

👰27% auprès des FRDA-50

🤵22% auprès des -50 ans

😍29% auprès des 15-34 ans

« Mariés au premier regard que sont-ils devenus ? ». Pour savoir si les couples formés par l’émission coulent (ou pas) des jours heureux ensemble, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 et sur 6PLAY si vous souhaitez voir ou revoir l’émission en replay.

