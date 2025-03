« Mariés au premier regard » du 10 mars 2025 : l’épisode 2 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 10 mars 2025 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 9 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Jennifer et Keyn, Coralie et son mystérieux futur mari, et la découverte de deux nouveaux célibataires prêts à se marier au premier regard.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







« Mariés au premier regard » du 10 mars, au programme ce soir

Si pour Jennifer et Keyn, il est l’heure de dire oui, Coralie et son futur mari continuent les préparatifs de leur mariage et se rendent à Gibraltar pour le jour J. Et vous avez découvrir deux nouveaux célibataires : Damien, qui s’était inscrit pour les saisons précédentes sans que les experts lui trouvent une femme compatible, et Ilona.

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 9

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.



Extrait vidéo

"Sans se voir ?" 😰

Cette semaine, vivez le mariage le plus inattendu de toute l'histoire de l'émission ! #MAPR, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/5gQwti1hmd — M6 (@M6) March 7, 2025

