« Mention particulière : bienvenue dans l’âge adulte » : ce soir sur TF1 (lundi 10 mai 2021)

« Mention particulière : bienvenue dans l’âge adulte » : c’est ce soir, lundi 10 mai 2021, sur TF1 ou en streaming puis replay sur MYTF1.



« Mention particulière : bienvenue dans l’âge adulte » : l’histoire

Trois ans après avoir obtenu son baccalauréat, Laura rêve d’indépendance et veut vivre comme une jeune femme ordinaire. Mais entre les parents qui s’inquiètent, le monde du travail qu’elle découvre et l’amour qui vient sonner sans prévenir, pas facile d’être comme les autres quand on est trisomique. Bienvenue dans l’âge adulte…

Casting

Au casting de votre téléfilm :

Marie Dal Zotto (Laura Carmin), Hélène de Fougerolles (Fanny Carmin),Bruno Salomone (Jérôme Carmin), Maïra Schmitt (Chloé Carmin), Alexis Michalik (Romain Landy), Shirine Boutella (Jasmine Elkhacem), Melchior Pelletier (Virgile Berger), Anne Charrier (Nathalie Berger).



Et avec la participation de : Laurent Bateau (Patrick Renoux) et Carole Richert (Kristina)

Bande-annonce

En attendant ce soir, voici la bande-annonce de votre programme.

Quelle audience ?

En novembre 2017 vous avez adoré le premier téléfilm sobrement intitulé « Mention particulière ». Il avait alors réuni 5.81 millions de français soit 23% de l’ensemble du public et 30% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

En sera t-il de même ce soir ?

Découvrez la suite des aventures de Laura ce soir dès 21h05 et MYTF1.

