« Secrets d’histoire » du 10 mai 2021 : ce soir « Toussaint Louverture : la liberté à tout prix… » (inédit)

4.5 ( 10 )



Annonces





« Secrets d’histoire » du lundi 10 mai 2021. Ce soir numéro inédit de « Secrets d’histoire » sur France 3 dès 21h05. Et ce soir Stéphane Bern nous propose un voyage entre terre et mer, des hauteurs du Jura aux rivages des Antilles, pour évoquer le destin exceptionnel d’un grand libérateur trop méconnu : Toussaint Louverture.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Pour info

Ce numéro est diffusé dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions.

Il y a vingt ans, le 21 mai 2001, était promulguée la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, dite loi Taubira, du nom de Christiane Taubira, alors députée de Guyane. Cette loi fondatrice instaure une journée de commémoration annuelle : le 10 mai. À l’occasion des 20 ans de cette loi mémorielle, France Télévisions propose une programmation spéciale sur ses antennes linéaires et numériques, plus particulièrement en cette journée marquante du 10 mai.

« Secrets d’histoire » du 10 mai 2021 : ce soir « Toussaint Louverture : la liberté à tout prix… »

Originaire d’Afrique, né esclave au XVIIIe siècle dans la colonie française de Saint-Domingue, l’actuelle Haïti, Toussaint Louverture a réussi à échapper à la servitude pour devenir un général et un homme politique de génie, qui, depuis son île des Caraïbes, a montré la voie à suivre. Si la France commémore chaque 10 mai l’abolition de l’esclavage, c’est en grande partie grâce à lui.



Annonces





Meneur d’hommes, séducteur, visionnaire, Toussaint Louverture entre dans la lumière à 50 ans et décide de lancer son grand projet : libérer les esclaves de Saint-Domingue pour en faire des citoyens français à part entière !

Mais pour y parvenir, il doit se dresser contre l’ordre établi : les colons et leurs plantations sucrières si lucratives. Il trouve aussi sur sa route un homme, un certain Bonaparte, Premier consul de France…

Toussaint, Napoléon : l’affrontement de deux stratèges, deux figures d’exception, de chaque côté de l’Atlantique !

Dans le sillage de Toussaint Louverture, vous croiserez également ceux qui ont épousé sa cause. « Solitude », une femme métisse devenue une légende de la liberté en Guadeloupe ; l’abbé Grégoire, un héros discret de la Révolution française, qui a permis la première abolition de l’esclavage, en pleine Terreur — et Victor Schœlcher, l’homme qui a obtenu son abandon total par la France au XIXe siècle.

Aux côtés de Stéphane Bern, vous découvrirez le fort de Joux, perché dans les montagnes du Doubs, la prison où Bonaparte a enfermé jusqu’à la mort son rival de Saint-Domingue ; les demeures intactes des armateurs de La Rochelle, enrichis par l’esclavage, mais aussi les vestiges des plantations sucrières tant en Guadeloupe qu’en Haïti, île de beauté encore habitée par sa figure tutélaire, l’indomptable Toussaint Louverture.

Intervenants

– Dany Laferrière, de l’Académie française

– Rokhaya Diallo, journaliste

– Pierre Buteau, historien haïtien

– Jacques de Cauna, historien

– Frédéric Régent, historien

– Jean-Christian Petitfils, historien

– Pierre Branda, Fondation Napoléon

🔵 𝗧𝗢𝗨𝗦𝗦𝗔𝗜𝗡𝗧 𝗟𝗢𝗨𝗩𝗘𝗥𝗧𝗨𝗥𝗘 | À l'occasion de la journée nationale de commémoration des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, @bernstephane part à la rencontre de Toussaint Louverture ! 🙂 📆 Lundi 10 mai à 21h05 sur @France3tv ! 🎉 pic.twitter.com/7zeLWGntyy — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) May 7, 2021

Ce soir dans « Secrets d’histoire » sur France 3 – mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV, partez à la rencontre de Toussaint Louverture.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés