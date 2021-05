5 ( 4 )



« On est en direct » : pourquoi l’émission de Laurent Ruquier est en mode best-of ce soir (samedi 1er mai 2021) ? Chaque samedi en seconde partie de soirée Laurent Ruquier reçoit en direct de nombreux invités…pour parler actu et culture, pour débattre de sujets brûlants et découvrir de nouveaux talents.



Et ça, c’est tous les samedis soir en seconde partie de soirée sur France 2 et France.TV pour le replay.

« On est en direct » : ce soir les meilleurs moments

Enfin tous les samedis soirs, sauf ce soir !!! Dès 23h35, juste après la deuxième soirée du tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles », vous retrouverez en effet un best-of des meilleurs moments de l’émission.



Pourquoi ? Et bien parce que nous sommes le 1er mai bien sûr ! Et le 1er mai c’est la fête du travail !

Retour d’un numéro inédit de « On est en direct » samedi prochain, 8 mai 2021, pour une spéciale centenaire de la radio.

