Audiences TV prime 30 avril 2021 : « Capitaine Marleau » au coude-à-coude avec « Koh-Lanta »

Audiences TV prime 30 avril 2021. Hier soir victoire de France 2 avec un épisode en rediffusion de sa série à succès « Capitaine Marleau ». Et hier soir 5.68 millions d’inconditionnels ont répondu à l’appel soit 23% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de vendredi devant la petite lucarne.



Audiences TV prime 30 avril 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 avec le 8ème épisode de la nouvelle saison de « Koh-Lanta ». Une soirée riche en émotions et en bouleversements (Qui a été éliminé hier soir ?) qui a réuni 5.63 millions de fidèles téléspectateurs soir 25.8% du public présent devant son poste de télévision. Très large domination de TF1 sur les cibles principales, à savoir le public jeune et féminin.

#Audiences @TF1#KohLanta Les armes secrètes #leader sur l'ensemble de la soirée, toujours aussi fédérateur et puissant sur cibles : 📌 5.6M de tvsp

✅42% PdA FRDA-50a

✅42% PdA 25-49 ans

✅58% PdA 4-14 ans

✅49% PdA 15-24 ans pic.twitter.com/htbCnAh4gh — TF1 Pro (@TF1Pro) May 1, 2021



Toujours puissante, la série de M6 a pu compter sur 2.90 millions de « mordus » pour le premier épisode « 1 millimètre » seul inédit de la soirée. La part de marché atteint 11.3% sur l’ensemble du public. En moyenne les deux premiers épisodes, dont une rediffusion, affichent 2.51 millions de téléspectateurs.

Sur France 3 « Les Enfants de la Musique » étaient en mode nostalgie en chantant les tubes des années 70 et 80. Mais seules 1.37 million de personnes ont répondu à l’appel (6.2% de pda).

France 5 complète le top 5 avec « Une soirée au cirque de Monte-Carlo ». De superbes numéros et artiste qui ont émerveillé 813.000 personnes en manque de spectacles vivants (pda 3.3%).

🎪 Découvrez les meilleurs numéros de cirque, regroupant les artistes qui se sont produits de la 30e à la 40e édition du prestigieux Festival de Monte-Carlo ! #Auspectaclechezsoi à 20.55 et dès maintenant sur https://t.co/C1lD0E7X2j ►https://t.co/b0wRNXBhUq pic.twitter.com/MLNxkP248b — France 5 (@France5tv) April 30, 2021

