Ce soir dans « Échappées belles » : cap sur les îles de la Méditerranée (samedi 1er mai 2021). Porquerolles, Giens, Sainte-Marguerite… des îles paradisiaques et qui ne sont pourtant pas si loin. Cette semaine, Ismaël Khelifa nous emmène à la découverte des îles de la Méditerranée. Départ ce soir à 20h50 sur France 5 et dès maintenant sur france.tv (avant-première et replay).



Sommaire et reportages de ce samedi 1er mai 2021

Ismaël Khelifa embarque pour un voyage en direction des îles françaises de la Méditerranée. Au fur et à mesure de ses visites, Ismaël découvre de quelle manière les hommes ont utilisé l’isolement géographique de ces petits morceaux de terre pour en faire des lieux singuliers. En effet, à chaque île son identité et sa fonction.

Reportages

🏝️ Les navigateurs des îles

🏝️ La presqu’île de Giens, la « quatrième île »

🏝️ Les coulisses de l’île des Embiez

🏝️ La forêt sur l’eau

🏝️ Colonie de vacances à Ste-Marguerite

🏝️ L’île de Bendor, une île pour rêver.



Dès 22h45, France 5 rediffusera le numéro « Croatie, voyage en Adriatique ».

Nouveau succès d’audience en vue ?

Chaque semaine le magazine de France 5 « Échappées belles » rencontre un vif succès d’audience malgré une concurrence particulièrement difficile. Cela s’est encore vérifié la semaine dernière. La virée en Champagne et à vélo proposée par Jérôme Pitorin avait alors convaincu 1.37 million d’amateurs de nos belles régions (pda 5.8 %).

Besoin de vous évader ? Pas de besoin de faire des milliers de kilomètres… Découvrez quelques-unes des magnifiques îles de notre Méditerranée ce soir sur France 5.

