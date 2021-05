Patron Incognito du 24 mai 2021: ce soir, l’émission s’invite chez Sequoia

4.6 ( 10 )



Annonces





Patron Incognito du 24 mai 2021. Ce soir à la télé, vous avez rendez-vous sur M6 pour un nouveau numéro inédit de « Patron Incognito ». Ce soir immersion dans les coulisses d’une nouvelle enseigne et d’un nouveau secteur d’activités avec la marque Sequoia. Rendez-vous dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur 6Play.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Ce nouvel épisode de « Patron Incognito » vous emmène dans les coulisses de deux des sandwichs préférés des Français, le kebab et le tacos, grâce à l’enseigne multimarque Nabab Kebab.

Patron Incognito du 24 mai 2021 : votre émission en quelques lignes

La marque Sequoia est aujourd’hui installée comme N° 1 des pressings écologiques en France.

À sa tête : Nicolas de Bronac, le fondateur. Il avait seulement 24 ans lorsqu’il a fondé la marque et ouvert son premier pressing en 2008, suite à la découverte d’une technologie écologique brevetée, venue des États-Unis. Rapidement, le réseau se développe dans toute la France et à l’international ; il compte aujourd’hui 60 pressings, 200 employés polyvalents et 1,5 million de tonnes d’articles nettoyés par an.



Annonces





Dans un secteur fragile en perte de vitesse depuis 15 ans, Nicolas de Bronac n’a pas le droit à l’erreur pour continuer à croître. Il se lance dans l’expérience Patron Incognito avec un objectif : identifier, sur le terrain, comment fidéliser encore plus sa clientèle et regagner la confiance des clients déçus des pressings. Il se fera passer pour Pascal, un demandeur d’emploi en stage de reconversion. Arrivera-t-il à mener à bien sa mission sans se faire démasquer ?

Une chose est sûre Rolande ne va se douter de rien n’hésitant pas à reprendre son boss suite à de multiples erreurs…

"Ça se voit que tu débutes" 😳

Face aux erreurs à répétition de son patron sous couverture, Rolande ne se gêne pas pour le lui faire remarquer. 😅

📺 #PatronIncognito, lundi à 21.05 pic.twitter.com/imdFrk6eHv — M6 (@M6) May 22, 2021

Patron Incognito revient ce soir sur M6. Qu’on se le dise !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés