« Top Chef » du 19 mai 2021. On se rapproche de la fin de cette nouvelle saison de TOP CHEF. C’est déjà la 15e semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les 4 candidats toujours en lice qui vont continuer leur marathon culinaire avec 2 nouvelles épreuves exceptionnelles ! Leur objectif : récolter 2 pass pour se qualifier pour les demi-finales du concours.



Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.

« Top Chef » du 19 mai 2021 : recettes et épreuves de ce soir

L’épreuve de Lionel Giraud : les algues

Ce chef 2 étoiles, sacré « grand de demain » par un célèbre guide, a grandi dans la cuisine du restaurant déjà doublement étoilé de son père. Après avoir fait ses armes dans les plus grands restaurants de l’hexagone, notamment auprès des chefs Christian Constant ou Michel Guérard, c’était donc une évidence pour lui de reprendre le flambeau familial ! Il y a quelques années, à la suite d’une prise de conscience liée au bien-être de sa famille, Lionel Giraud a eu un véritable déclic : il a décidé de proposer une alimentation plus raisonnée, bio, ultra locale et éco-responsable. C’est dans cette démarche que le chef commence à s’intéresser à l’ensemble des produits de sa région, même les moins évidents comme les algues. Il découvre alors les bienfaits de ces produits, aliments pauvres en graisse et forts en nutriments : elles régulent le taux de cholestérol, apportent des vitamines et des minéraux, luttent contre les carences en fer, tout en étant riches en cuivre, zinc et magnésium. Elles sont pleines d’iode, qui est très bon pour la santé, et ont même un impact sur notre moral ! C’est donc sur ce thème des algues que le chef a décidé de challenger les candidats. Qui va réussir à mettre les algues en valeur au cœur de son assiette ? Quel candidat va gagner son pass pour les demi-finales ?

L’épreuve de Stéphanie Le Quellec : les petits pois

Cheffe désormais incontournable du paysage gastronomique français, Stéphanie Le Quellec revient dans les cuisines qui ont révélé au grand public son talent et sa créativité. En 2011, elle remporte la deuxième saison de Top chef, en 2013, elle prend la tête du restaurant de l’hôtel d’un palace parisien, pour lequel elle gagne 2 étoiles. Puis, en 2019, elle décide d’ouvrir son propre restaurant « La Scène », auréolé à nouveau de deux étoiles. Fidèle aux grandes valeurs classiques de la gastronomie qu’elle retravaille et modernise grâce à sa créativité incomparable, Stéphanie Le Quellec met à l’honneur à sa carte un plat qui est devenu un de ses plats signature : « les petits pois à la française ». Chaque année, cette recette revient à la carte de son restaurant, car pour la cheffe, le petit pois symbolise l’entrée dans sa saison préférée en cuisine : le printemps ! Pour elle, le petit pois est un « légume génial » ! Il a beaucoup de texture, beaucoup de mâche, presque un peu farineux, et un peu sucré. Un produit si simple et si complexe à la fois. C’est sur ce produit connu de tous et parfois mal aimé que la cheffe a décidé de défier les candidats : à eux d’imaginer une version créative et gastronomique de ce produit de consommation courante. Attention, Stéphanie Le Quellec, plus exigeante que jamais, attend que les candidats sortent des sentiers battus, car selon elle : « avec le petit pois, tout est possible ».



Déjà très ému par son message, Pierre a la surprise de voir sa mère dans les cuisines de #TopChef ! 😢❤️ 📺 Quarts de finale, ce mercredi à 21.05 pic.twitter.com/Ms2p35bmFU — M6 (@M6) May 17, 2021

La finale : le 9 juin 2021

Pour les fans du programme notez que la finale sera diffusée le mercredi 9 juin 2021 sur M6. Ce soir-là, les 2 candidats finalistes s’affronteront lors d’une épreuve exceptionnelle et tenteront de décrocher le prestigieux titre de Top Chef 2021 et remporter jusqu’à 100 000 euros !

