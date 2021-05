Un si grand soleil : Adrien arrêté, Ludo cède, ce qui vous attend mercredi 19 mai (épisode n°648 en avance)

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous être impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°648 qui sera diffusé le mercredi 19 mai, Adrien est arrêté par la police.



En effet, même si Yann n’a rien trouvé sur Adrien Leduc, il pense qu’il était l’amant de Maria et il montre un piège avec l’aide de Dimitri !

Dimitri éloigne Billie chez Anissa en lui promettant de tout lui dire le lendemain, et il invite Adrien à boire un verre. Comme lui a demandé Yann, Dimitri informe Adrien qu’il a retrouvé les vêtements que Maria le soir de l’accident… Adrien trouve un prétexte pour partir, il s’en va mais finit par faire demi-tour. Il rentre par effraction dans la propriété de Dimitri et fouille son garage ! Il repart avec un sac poubelle rempli de vêtements mais la police est là et l’arrête !



Ludo contacte Laetitia. Il lui explique une nouvelle fois qu’il n’est pas à vendre et qu’il n’a pas apprécié d’être traité comme un objet. Laetitia regrette que Ludo refuse, elle pense qu’il a du potentiel… Mais au zoo, Lucille encourage Ludo à revoir Alix et passer du bon temps !

Alix appelle Ludo pour l’inviter à boire un verre. Elle lui présente ses excuses et lui parle de sa rupture douloureuse avec son ex-mari… Il l’a quittée du jour au lendemain pour une femme plus jeune, qui n’a que 22 ans. Et depuis il n’hésite pas à la dénigrer aux yeux de leurs amis ! Alix demande à Ludo de l’accompagner à un cocktail le soir même où son ex doit venir aussi.

Touché par son histoire, Ludo accepte. Alix le présente à son ex comme étant son compagnon. Ludo prend sa défense quand Bertrand dénigre Alix. Et Alix et Ludo finissent par passer la nuit ensemble…

Rendez-vous mercredi 19 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

