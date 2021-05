Vieilles Charrues 2021 : toute la programmation (Vianney, Raphaël, Stephan Eicher, Catherine Ringer…)

4.4 ( 7 )

Vieilles Charrues 2021 : toute la programmation ! Des têtes d’affiches et des découvertes, des coups de cœurs, de la chanson, du rock, de l’électro, du rap… il y en aura pour tous les goûts, dans la pure tradition des Charrues !

C’est un immense plaisir de se retrouver pour partager des émotions et enfin revivre ensemble des concerts live. Pour fêter nos retrouvailles, nous avons inventé une édition très spéciale pleine de surprises.



Vieilles Charrues 2021 : toute la programmation : 30 artiste programmés

Jeudi 8 juillet, ouverture des portes avec le maloya pop de la Réunionnaise Maya Kamaty, suivi des polyphonies de la Grecque Marina Satti pour un début de voyage multiculturel. La journée se terminera par l’énergie débordante et espiègle de Vianney.

Vendredi 9 juillet, la soirée débutera avec la voix envoûtante et les rythmiques aériennes de Silly Boy Blue, suivie de la voix éraillée et de l’élégance de Raphaël et enfin Miossec et ses paroles rugueuses qui ont marqué toute une génération.



Samedi 10 juillet, découvrez la nouvelle, jeune, brillante, sexy musique de Johan Papaconstantino, la pop multidimensionnelle de Prudence, alter-ego venue d’ailleurs d’Olivia Merilahti (The Dø) et le show époustouflant mêlant électro symphonique et prouesses visuelles impressionnantes de Woodkid.

Dimanche 11 juillet, ce sera au tour des morceaux puissants et contrastés des rockeurs de Last Train de faire trembler le Park du Château, ambiancé ensuite par la petite bombe disco de L’Impératrice. Puis on remettra le son avec le libre et génial Philippe Katerine !

Mardi 13 juillet, Hervé laissera parler son hyper activité et sa créativité avant de laisser place à la voix en or massif et au mental d’acier d’Yseult. On retrouvera aussi la plume subtile et touchante du poète Gaël Faye.

Mercredi 14 juillet, Requin Chagrin fera vibrer le public des Charrues avec sa dream pop mêlant rock californien et noisy-pop anglaise. Les dandys poètes de Feu! Chatterton reviendront à Carhaix avec une fresque cyberpunk grandiose puis Benjamin Biolay ravira le public avec ses mélodies imparables et ses refrains entêtants.

Jeudi 15 juillet, place au caractère bien trempé et au charisme inné de Malik Djoudi, aux confidences universelles de Ben Mazué et à la voix limpide, si particulière et bouleversante de Pomme.

Vendredi 16 juillet, la Bretagne sera représentée par Brieg Guerveno, véritable référence de la folk en langue bretonne. Le public des Vieilles Charrues fera un détour par la Suisse, représentée par le toujours aussi classe Stephan Eicher avant de retrouver Catherine Ringer qui chante le duo icônique des Rita Mitsouko.

Samedi 17 juillet, on profitera du dernier week-end de l’édition avec la lumineuse Poupie et son grain de voix si reconnaissable, suivi des mots ciselés et la matière unique de Georgio, et du bon temps passé avec le DJ set de Bon Entendeur.

Dimanche 18 juillet, pour la soirée de clôture, le public se laissera envoûter par la voix de sirène de la poétesse pop Joanna, puis partira à la rencontre du duo briochin de Yelle qui ouvrira son cœur sur le dance floor et enfin bougera au son de l’électro house de The Avener (DJ set).

Billeterie

Ouverture de la billetterie :

MERCREDI 2 JUIN À 19H,

exclusivement sur www.vieillescharrues.asso.fr

