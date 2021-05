Plus belle la vie : ce soir, Elsa est libre (résumé + vidéo épisode 4285 PBLV du 21 mai 2021)

5 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4285 du vendredi 21 mai 2021 – C’est un grand jour pour Elsa ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, après le verdict de son procès, Elsa est libre et peut sortir de prison ! Elle retrouve les siens, mais aussi Xavier…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4285

Rousseau remercie et Abdel et Alison. Rousseau va pouvoir prendre un nouveau départ en partant vivre au Maroc. Il pardonne à Alison qui va pouvoir se pardonner elle-même à son tour. La famille Fedala attend Elsa à sa sortie mais Karim manque à l’appel. Elsa et Revel n’osent pas se prendre dans les bras et elle prend congés avec Abdel. Elle croise Karim place du Mistral et essaye de le convaincre de ne pas s’en prendre à Revel…



Même si tout le monde le trouve sympa, Emilie commence à formuler ses doutes sur la mauvaise influence qu’Olivier a sur Patrick. Olivier emploie des méthodes cruelles avec Patrick comme le forcer à faire des exercices qui lui font très mal et à faire avouer à Patrick qu’il n’est pas à la hauteur…

Dans la salle d’attente du cabinet, Frémont et madame Cabri trouvent plein de sujets de discussions. Les deux semblent s’attirer l’un et l’autre…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4285 du 21 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

