« All Inclusive » : l’histoire du film de TF1 ce soir avec Franck Dubosc (dimanche 20 juin 2021)

« All Inclusive » de Fabien Onteniente est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur TF1. Au casting notamment Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko ou bien encore Thierry Lhermitte. Et vu que les élections régionales et départementales devraient monopoliser les autres chaînes, on parie déjà sur un beau succès d’audience.



« All Inclusive » : l’histoire

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant… Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines venues enterrer le divorce de la première et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess, les deux vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers.

Casting

Avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Mister V, Maïwenn, Caroline Anglade et Amelle Chahbi.

Le saviez-vous ?

Fraîchement accueilli par la critique, le film n’a pas rencontré un gros succès en salles avec seulement 814 207 entrées en fin de carrière.



Mais la télé pourrait lui offrir une très belle nouvelle carrière…

Bande-annonce

Et on finit bien sûr avec la bande-annonce officielle du film

« All Inclusive » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en streaming depuis tous vos appareils connectés sur MYTF1.fr

