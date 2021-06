5 ( 5 )

« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 9 juillet 2021. Week-end ou pas, les mordus de PBLV aiment toujours avoir un peu d’avance au cas où… Alors voici les résumés courts et autres spoilers jusqu’au 9 juillet 2021 inclus.



Annonces



Annonces



Annonces





« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 9 juillet 2021

La semaine prochaine

Lundi 21 juin 2021, épisode 4305 : Emma ne se laisse pas faire, Ariane et Cissé partent sur une nouvelle piste. Le secret de Roland fait vite le tour du Mistral, tandis que la guerre ménopause VS grossesse s’enclenche chez les Nebout.

Mardi 22 juin 2021, épisode 4306 : Tandis qu’un tueur redoutable sévit au Mistral et panique Camille, Patrick se méprend sur un test de grossesse. Quant au projet du festival mistralien, l’idée chemine.

Mercredi 23 juin 2021, épisode 4307 : Alors qu’un troisième cadavre est découvert, Camille perd pied. Quant à la stratégie de Roland, elle semble efficace. En revanche, concernant le projet du festival, les difficultés pointent.



Annonces





Jeudi 24 juin 2021, épisode 4308 : Tandis que, c’est officiel, un tueur en série sévit au Mistral, Roland use et abuse de sa maladie imaginaire. Sacha, de son côté, rallie Sabrina et ses Oubliées au futur festival.

Vendredi 25 juin 2021, épisodes 4309 et 4310 : Tandis que les tensions entre Cissé et Ariane grandissent, les mystères de Camille ne sont pas en reste. Quant à Léa, elle se fait voler la vedette par Babeth. GTS, de son côté, largue les amarres.

Double épisode pour rattraper le retard pris lors du tournoi de Roland Garros.

Juste après…

Lundi 28 juin 2021 (épisode 4311) : Tandis que Léa doit accepter la grossesse de Babeth, celle-ci nage en plein déni. De leur côté, Céline et Laetitia font connaissance et listent leurs différences.

Mardi 29 juin 2021 (épisode 4312) : Tandis que Babeth teste les limites de sa grossesse, Léa exprime son ras-le-bol d’être toujours la cinquième roue du carrosse. Rochat quant à lui, cédera-t-il au chantage de Bilal ?

Mercredi 30 juin 2021 (épisode 4313) : Où donc ont échoué les aventuriers de la croisière GTS ?



Annonces





Premiers spoilers de juillet

Jeudi 1er juillet 2021 (épisode 4314) : Tandis que Mirta le pense tranquillement alité, Roland en vadrouille sera-t-il capable de trancher entre le « Marci » et le « Mistral » ? Sur l’île de toutes les tentations, les retrouvailles des naufragés sont mouvementées.

Vendredi 2 juillet 2021 (épisode 4315) : Tandis que les conditions de survie des naufragés se compliquent sur l’île, l’heure de la paix des braves aurait-elle sonnée sur la place du Mistral ? Roland quant à lui a encore beaucoup de travail pour réconcilier sa famille.

Lundi 5 juillet 2021 (épisode 4316) : Alors que les naufragés affrontent les terribles dangers de la mystérieuse île déserte, l’intuition d’Ariane concernant Camille parviendra-t-elle à stopper le tueur en série ? Pendant ce temps le retour secret de François s’organise au Mistral.

Mardi 6 juillet 2021 (épisode 4317) : Alors que les naufragés sont en proie à la soif et aux hallucinations, Ariane ne lâche rien pour retrouver Jacob. Quant à Babeth et Patrick ils ne vivent pas du tout la grossesse de Babeth de la même manière…

Mercredi 7 juillet 2021 (épisode 4318) : Alors que les naufragés se débattent pour survivre, Camille reprend la main pour tenter de déjouer Ariane. Quant à Babeth et Léa, leur grossesse commune n’est pas de tout repos.

Jeudi 8 juillet 2021 (épisode 4319) : Alors que Rochat a une idée de génie pour retrouver les autres naufragés en perdition, Cissé met la pression sur Camille pour retrouver Ariane. Quant à François, plus retors que jamais, il manipule Roland et son entourage.

Vendredi 9 juillet 2021 (épisode 4320) : Alors que Fanny se sent de plus en plus liée à cette île, François et Thomas se déchirent mettant à mal tous les espoirs de Roland. Et pendant qu’Ariane lutte pour sa survie, l’étau se resserre autour de Jacob.

« Plus belle la vie » vous donne rendez-vous tous les soirs du lundi au vendredi, dès 20h20 sur France 3 sur France.TV pour les avant-première et replay.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés