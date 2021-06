Audiences TV prime 28 juin 2021 : énorme carton pour « France / Suisse » (TF1), flop pour « The Cry » (M6)

4.7 ( 11 )



Audiences TV prime 28 juin 2021.A défaut d’avoir gagné les Bleus de Didier Deschamps auront permis à TF1 de réaliser un vrai carton d’audience. Hier soir le match de l’Euro 2020 « France / Suisse » a tout écrasé sur son passage en réunissant 16.34 millions de supporters soit 63.3 % du public présent devant son poste de télévision.



C’est la meilleure audience télé de cette année 2021 et l’élimination des Bleus fait que cela devrait probablement le rester…

Notez un pic d’audience à 18.1 millions lors de la fameuse et terrible séance des tirs au but et une énorme domination sur toutes les cibles commerciales avec jusqu’à 81% de pda auprès des hommes de 25 à 49 ans.



#Audiences @TF1 Énorme succès pour le match @EURO2020 🇫🇷 FRANCE – SUISSE 🇨🇭commenté par @gregmargotton et @BixeLizarazu #FRASUI 🏆 Record d’audience depuis 3 ans

📌 16,3 M de tvsp

🔝Pic d’audience à 18,1M de tvsp ✅ 63% de PdA 4+

✅ 77% de PdA 25-49a

✅ 81% de PdA Hom 25-49a pic.twitter.com/q9E3HArpNe — TF1 Pro (@TF1Pro) June 29, 2021

Audiences TV prime 28 juin 2021 : les autres chaînes à la peine

Et forcément les autres chaînes ont eu bien du mal à résister…

On retrouve ensuite France 2 qui lançait la 6ème et ultime saison de « Major Crimes ». Les deux premiers épisodes ont pu compter sur 2.20 millions de fidèles soit 7.9% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant leur petit écran.

En mode rediffusion sur France 3, le film de Ridley Scott « Tout l’argent du monde » a pour sa part convaincu 1.25 million de cinéphiles pour une part d’audience moyenne de 4.7% sur l’ensemble du public.

Sur France 5 le retour de l’émission « J’irai dormir chez vous » a réuni 692.000 fidèles pour 2.5% de pda.

Arte suit avec la rediffusion du film d’Eric Rohmer « L’arbre, le maire et la médiathèque vu ou revu par 676 000 cinéphiles (pda 2.5%).

M6 frôle la correction avec « The Cry » dont les deux premiers épisodes n’ont convaincu que 640.000 téléspectateurs soit seulement 2.4% du public présent devant son poste de télévision.

