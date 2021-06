Plus belle la vie : ce soir, Robin s’accuse des meurtres (résumé + vidéo épisode 4312 PBLV du 29 juin 2021)

4.8 ( 13 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4312 du mardi 29 juin 2021 – Robin s’accuse des meurtres ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Traumatisé par son abandon et prêt à tout pour défier son père, Robin affirme qu’il est le serial killer qu’ils recherchent !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4312

Jacob, en surfant sur le climat tendu des crimes en série, se rend au Céleste et propose à Luna de se faire embaucher comme veilleur de nuit à l’hôtel. Camille se rend chez la juge et lui assure qu’elle va mieux et que ses angoisses venaient des disputes entre Alice et Emma. Alors que Cissé commence à s’attacher à Robin, ce dernier à un dégout profond pour son père. Il est persuadé qu’il a trahit car il était le seul à savoir où il logeait…



Bilal se la joue mal dominant face à Vidal, et fait du chantage à Rochat qui a faim en lui vendant une barre chocolatée. Alors que Rochat et Bilal sont en train de nettoyer la plage, Valentin, descendu de son yatch, fait un footing dans leur direction et voit Laetitia au loin. Une fois la plage nettoyée, le groupe remonte dans leur navire qui reprend le large. A la tombée de la nuit, le bateau est pris au piège d’une tempête et l’eau s’engouffre à l’intérieur…

Babeth, Luna et Jeanne n’ont pas dormi de la nuit et jouent au poker au petit matin. Les Nebout sont inquiets de l’absence de Babeth…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4312 du 29 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

