« Coups de théâtre » du 1er juin 2021. Depuis hier, et jusqu’au vendredi 4 juin 2021 inclus, France Télévisions propose une nouvelle édition de « Coups de théâtre ». Une semaine pour mettre en lumière cet art majeur de la scène, dans toute la diversité de ses talents. Objectif : fêter le théâtre et donner envie à tous de retourner dans cet univers magique du spectacle vivant.



Et après « 7 ans de réflexion » hier soir sur France 3, place à un grand classique s’il en est : « Papy fait de la résistance ». Et cette fois c’est sur France 2 que ça se passe.

« Coups de théâtre » du 1er juin 2021 : ce soir « Papy fait de la résistance » sur France 2

Le spectacle, écrit par Martin Lamotte et Christian Clavier, a été adapté par Martin Lamotte et Serge Postigo, et mis en scène par ce dernier. Capté au Théâtre de Paris.

L’histoire : Juin 1940 ! La France est envahie, la France gémît sous la botte nazie.



Dans Paris occupé, le Führer se pavane en vainqueur et savoure sa victoire. Les Parisiens subissent de plein fouet la débâcle et se désespèrent. Mais pas tous les Parisiens. Certains ne se résignent pas et résistent. C’est le cas d’André Bourdelle, à la tête d’un des plus grands réseaux de la résistance française. Malheureusement, en 1941 il sera fait prisonnier et mourra en prison la même année. Il laisse sa famille dans le deuil, mais sa femme et ses enfants ont repris le flambeau et résistent à l’envahisseur aux côtés de leur grand-père paternel: un homme qu’ils appellent affectueusement…Papy.

La pièce commence le jour de l’arrivée du général Sponz, général allemand, qui vient élire son quartier général à même l’hôtel particulier de la famille Bourdelle. Celle-ci, contrainte de se soumettre à cette réquisition de l’envahisseur ira vivre à la cave, tout en préparant sa «résistance» avec l’aide de Taupin, un ami de la famille…

Casting : personnes et interprètes

Catherine Jacob, Madame Bourdelle/ Martin Lamotte, Papy / Karine Belly, Bernardette / Serge Postigo, Sponz / Emma Bazin, Colette / Antoine Croset, Guy-Hubert / Rémi Johnsen, Harry Mc-Burrett / Julien Jacob, Taupin / Lionel Laget, Ramirez…

🎭#Culture | Nouvelle édition de #CoupsDeThéâtre du 31 mai au 4 juin ! Une occasion de fêter la réouverture progressive des théâtres !#OffensiveCulture 👇https://t.co/vpBeFC6JCJ pic.twitter.com/FOYnD1D2QR — France Télévisions (@Francetele) May 31, 2021

Même si la pièce « Papy fait de la résistance » est diffusée ce soir sur France 2 et sur France.TV, notez que sa programmation sur les planches du Théâtre de Paris n’est absolument pas remise en cause, bien au contraire même. Les comédiens seraient en pleine répétitions dans l’attente des dates qui seront communiquées ultérieurement par la direction du théâtre parisien.

