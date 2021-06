« Dirty John » du mardi 1er juin 2021 : ce soir les 3 premiers épisodes sur TF1

4.3 ( 6 )



Annonces





« Dirty John » du mardi 1er juin 2021. C’est ce soir que TF1 lance sa nouvelle mini-série évènement « Dirty John ». Elle est adaptée d’une histoire vraie : celle de John Meehan, un escroc qui a harcelé et menacé de nombreuses femmes en Amérique entre les années 80 et 2010.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Ce soir découvrez les 3 premiers épisodes dès 21h05 sur la chaîne puis en streaming vidéo et replay sur MYTF1.

« Dirty John » : on plante le décor

DIRTY JOHN la série adaptée d’une histoire vraie qui a passionné les Etats-Unis : celle de John Meehan, un escroc qui a harcéle et menacé de nombreuses femmes en Amérique entre les années 80 et 2010.

Debra Newell, femme accomplie, décoratrice d’intérieure aisée et mère de trois grands enfants, a tout pour être heureuse… à une exception près : elle a toujours été plus ou moins malheureuse en amour. Après plusieurs divorces, elle s’inscrit sur une application de rencontres et enchaîne les rendez-vous sans lendemain jusqu’au jour où John Meehan entre dans sa vie.



Annonces





Si elle tombe immédiatement sous son charme, elle va découvrir que John est un psychopathe manipulateur, qui va faire de sa vie un véritable enfer…

Casting

Connie Britton (Debra Newell), Eric Bana (John Meehan), Julia Garner (Terra Newell), Juno Temple (Veronica Newell), Jean Smart (Ariane Hart)…

« Dirty John » du mardi 1er juin 2021 : les 3 épisodes de ce soir

Les rêves accessibles (dès 21h05)

Debra Newell, mère célibataire et architecte d’intérieur dans le sud de la Californie, tombe amoureuse de John Meehan. Cependant, les apparences sont trompeuses et cet homme se révèle très différent de l’image qu’il laisse paraître…

Premiers signaux d’alarme (dès 22h00)

Debra et John profitent secrètement de leur récent mariage. Pendant ce temps, Veronica, Terra et Toy échafaudent un plan afin de prouver que leurs soupçons sur le nouvel homme qui partage la vie de leur mère sont fondés.

Souviens-toi que ça vient de moi (dès 23h00)

Debra découvre le passé criminel de John. Dans le passé, John fonde sa première famille.

Cette série a passionné les Etats-Unis. Qu’en sera t-il de l’accueil du public Français ? En attendant les chiffres de l’audience, rendez-vous ce soir sur TF1 et MYTF1 pour découvrir « Dirty John » .

Connaissez-vous vraiment la personne que vous aimez ? Découvrez #DirtyJohn, votre nouvelle série, inspirée de l'histoire vraie de John Meehan.

⏰ Et RDV dès demain à 21:05 pour découvrir le premier épisode ! pic.twitter.com/VXxsyuiEBL — TF1 (@TF1) May 31, 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés