« Le Meilleur pâtissier » du 1er juin 2021 : ce soir, c’est l’heure de la finale (épreuves, recettes)

5 ( 5 )



Annonces





« Le Meilleur pâtissier » du 1er juin 2021. Ce mardi soir, suite et fin de la nouvelle saison de la version professionnelle du « Meilleur pâtissier » de M6. Rendez-vous dès 21h05 sur M6, ou en replay sur 6PLAY pour découvrir la FINALE !



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Pour cette finale tant attendue, deux épreuves seulement séparent désormais les candidats de la victoire. Mais quelles épreuves ! Pour prétendre au titre de Meilleur pâtissier professionnel, nos 3 derniers binômes vont devoir relever les manches de leur tablier pour relever des défis de haut-vol.

Qui dit finale prestigieuse dit également invité exceptionnel avec la venue de Cédric Grolet, chef pâtissier du Meurice, élu meilleur chef pâtissier en 2018, qui émerveille chaque jour avec ses créations sur les réseaux sociaux.

« Le Meilleur pâtissier » du 1er juin 2021 : épreuves, recettes

Au menu de l’ultime épreuve de la vitrine la plus élégante et la plus sophistiquée des pâtisseries françaises : le saint-honoré ! Cet immense classique de la pâtisserie est un concentré de techniques pâtissières. Il faudra à nos pâtissiers professionnels toute leur créativité et leur rigueur pour présenter leur vision personnelle, réinventée et plus que jamais gourmande du saint-honoré… Qui sublimera au mieux la saveur, la texture et la forme de ce chef d’œuvre de la pâtisserie ?



Annonces





Dans la seconde épreuve du défi des chefs, les pâtissiers professionnels vont relever un défi digne des plus grands concours internationaux de pâtisserie : celui du grand buffet. Les chefs ont vu en grand, voire en très grand ! Les binômes finalistes devront décliner un gâteau sous toutes ses formes : des entremets familiaux, une déclinaison en format individuel et pour la première fois sous la tente une déclinaison « dessert à l’assiette », dressée minute devant les chefs au moment de la dégustation. Ils devront intégrer leurs créations originales dans une pièce artistique sur le thème de leur choix. Qui proposera le plus spectaculaire et le plus gourmand des buffets pâtissiers ?