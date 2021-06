Demain nous appartient : Catherine Jacob, Francis Perrin et Patrick Guérineau rejoignent le casting

4 ( 4 )



Quatre nouveaux personnages vont rejoindre le feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » au début de l’été. Il s’agit des parents, de la soeur et du beau-frère de William Daunier. Et leur arrivée risque de faire des étincelles !



Les parents de William seront incarnés par Catherine Jacob et Francis Perrin, que l’on ne présente plus. Honorine Magnier sera dans la peau de leur fille tandis que son compagnon est joué par Patrick Guérineau, que l’on connait bien pour son rôle dans « Camping Paradis ».



La mère (BRIGITTE DAUNIER interprétée par CATHERINE JACOB) arrive à l’antenne le vendredi 2 juillet . Originaire de Paris, elle est aujourd’hui retraitée et arrive donc à Sète pour retrouver son fils William et sa sœur Bénédicte. Avec un secret de famille relativement lourd à porter, Brigitte semble être tout le temps en souffrance. Une fragilité morale et physique laisse présumer qu’elle n’a pas tout dit à ses enfants…

Le père (REGIS DAUNIER interprété par FRANCIS PERRIN) que l’on découvrira également à l’antenne ce même jour. Cet homme chaleureux dégage une sympathie naturelle. Aujourd’hui retraité, c’est un ancien opticien qui a presque toujours travaillé avec sa femme avec qui il est fusionnel. Il pourrait aujourd’hui profiter d’un repos bien mérité au sein de leur résidence secondaire à Sète, mais un mal le ronge depuis des années….



La sœur (BENEDICTE DAUNIER interprétée par HONORINE MAGNIER). 10 ans plus jeune que son frère, Bénédicte vit sur un bateau avec sa famille depuis des années pour un tour du monde. A l’opposé de William, Bénédicte est une aventurière, extravertie qui a toujours eu la préférence de leurs parents, ce qui a pu faire souffrir son frère. Adepte des médecines douces, elle est portée par une hygiène de vie saine et naturelle. Toujours prête à rendre service, cette maman d’un ado de 16 ans, Dorian, est une femme simple et généreuse qui s’intéresse aux gens. Elle profite de son passage à Sète le jeudi 24 juin pour retrouver son frère. Mais la relation chien / chat qu’ils entretiennent depuis leur plus jeune enfance risque de faire des étincelles, surtout si elle décide de rester à Sète plus longtemps que prévu….

Le beau-frère (ETIENNE CURTIS interprété par Patrick Guérineau) Ce professeur de français actuellement en indispo pour pouvoir naviguer, débarquera lui aussi au port de Sète ce même jour, car il doit changer une pièce défectueuse sur son bateau. Compagnon de Bénédicte et père de Dorian, cet homme plutôt simple aime la mer, la nature. Très à l’écoute de son fils et de sa famille Il met un point d’honneur à rester libre et n’accepte que peu de contraintes. Il en fait de même avec son fils, en lui laissant vivre sa vie sans jamais le brider. Ce dernier n’a donc pas été́ élevé́ avec beaucoup de règles. Depuis son tour du monde, Etienne a pris l’habitude de proposer ses services dans les marinas et ports dans lesquels ils accostent : soit comme professeur de français, soit pour l’entretien des bateaux. Il sent bien dès leur arrivée que les relations familiales de sa compagne, risquent de ne pas être au beau fixe….

