Plus belle la vie : ce soir, Jean-Paul parle à Lucie (résumé + vidéo épisode 4300 PBLV du 14 juin 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4300 du lundi 14 juin 2021 – Jean-Paul se décide à parler à Lucie ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, il est temps pour Jean-Paul d’annoncer à sa fille qu’elle va être grande soeur puisque Léa attend un bébé…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4300

Ariane est la chef d’enquête et se rend avec Eric au domicile de Sabine Lambert. Ils entendent du bruit à l’intérieur et tombe nez à nez avec Cissé qui dit vouloir assister à la perquisition. Sabine travaillait à pôle emploi et en interrogeant une collègue, Ariane apprend qu’elle était une personne solitaire, et souvent confrontée à des comportements agressifs de gens en situation de précarité. Ariane décide de revenir fouiller chez Sabine et voit Cissé sortir du domicile. Elle commence à avoir des doutes sur son supérieur…



Léa est toujours aussi perdue concernant ses sentiments pour Boher, alors que lui est amoureux. Ce dernier annonce à sa fille que Léa est enceinte mais Lucie fait comme si elle n’avait rien entendu et continue ses activités. Léa et Boher viennent chercher Lucie à la sortie de l’école et Léa adopte une bonne stratégie avec la fillette…

Maintenant qu’Estelle et Francesco sont rabibochés c’est le défilé des amis dans leur appartement. En effet, tout le monde s’y sent bien et viennent profiter des meubles…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4300 du 14 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

