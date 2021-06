Demain nous appartient du 14 juin : le corps de Clémentine retrouvé ? (résumé + vidéo de l’épisode 947 en avance)

4.4 ( 7 )



Demain nous appartient du 14 juin 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 947 de DNA – Alex et Flore s’interrogent ce soir au sujet du corps retrouvé dans l’étang dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, ils se demandent s’il s’agit ou pas du corps de Clémentine, disparue depuis maintenant un mois…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : 2 corps retrouvés dans l’étang, Sacha sous pression, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 14 au 18 juin)



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 947

Alex ne peut plus s’enlever cette image de la tête : un corps a été repêché dans l’étang. Et si le cadavre était celui de Clémentine ? Flore ne sait si elle doit d’ores et déjà en parler à Garance…



Tandis que la police fait tout pour l’identifier au plus vite, Garance est prise de panique et elle s’en prend à Sacha. Juliette s’inquiète pour la sécurité de sa famille. Ben est angoissé par l’opération de Solenne, qui approche à grands pas. Sofia décide d’assumer sa relation avec Hadrien. William réalise qu’il doit accepter que sa fille grandisse…

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 947 du 14 juin 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

