Demain nous appartient du 21 juin : Garance trouve une preuve contre Sacha (résumé + vidéo de l’épisode 952 en avance)

Demain nous appartient du 21 juin 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 952 de DNA – Alors que Garance a bien failli se faire tuer par Sacha, ce soir elle est déterminée à prouver que c’était lui dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et avec Victoire, elles trouvent une preuve contre lui…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 952

Il s’en est fallu de peu pour que Garance se fasse renverser par Sacha. Mais comment prouver sa culpabilité ? Garance et Victoire ont un plan pour le faire tomber Sacha. Elles se rendent à Frontignan et découvrent la voiture qui a foncé sur Garance garée devant chez Sacha… Pendant ce temps là, Océane ne supporte plus son père et incite sa mère à lui tenir tête.



Le jour de La fête de la musique, c’est la catastrophe : Betty décide au dernier moment qu’elle ne veut plus chanter, tandis que Mona manigance pour s’incruster dans la banda de Maud. Timothée a une nouvelle idée pour faire sortir son père de prison.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 952 du 21 juin 2021

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

