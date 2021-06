The Voice : une saison all-stars avec Mika, Florent Pagny, Jenifer, Zazie et Patrick Fiori !

4.5 ( 8 )



Grande nouvelle ce lundi matin pour les fans du télé-crochet de TF1 « The Voice ». En effet, à la rentrée, TF1 va diffuser une édition spéciale pour fêter les 10 ans de « The Voice » avec, pour la première fois dans le monde, une édition 100% All Stars !



A l’occasion de cette saison inédite, les plus belles voix qui ont marqué l’histoire du programme, que ce soit dans « The Voice » ou « The Voice Kids », vont revenir fouler la scène et repasser une audition à l’aveugle avec un niveau de compétition hors du commun.



Pour cette édition « anniversaire », 5 coachs emblématiques vont prendre place dans les célèbres fauteuils rouges : Florent Pagny, Jenifer, Zazie, Mika, et le coach incontournable de « THE VOICE KIDS », Patrick Fiori, qui fait ses grands débuts dans la version adulte.

L’objectif pour les talents est de tenter de faire, une nouvelle fois, se retourner l’un des coachs et surtout aller plus loin que la première fois.



Tout comme les coachs, découvrez ou redécouvrez des Talents, replongez dans les souvenirs de leurs premiers passages, et vibrez avec eux dans cette nouvelle aventure.

Quels Talents retenteront leur chance lors de cette saison anniversaire ? Qui remportera cette saison événement et deviendra « The Voice All Stars » ?

