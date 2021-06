Demain nous appartient du 28 juin : Sacha toujours menacé (résumé + vidéo de l’épisode 957 en avance)

4.5 ( 20 )



Demain nous appartient du 28 juin 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 955 de DNA – La semaine commence sous haute pression pour Sacha dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il continue de recevoir des messages de menaces de quelqu’un qui affirme avoir vu ce qu’il a fait à Clémentine et qui le traite d’assassin…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Sacha prêt à fuir, les parents de William arrivent, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 28 juin au 2 juillet)





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 957

Sacha se sent sous pression depuis qu’un mystérieux individu le harcèle jour et nuit. Au petit déjeuner face à Océane et Juliette, Sacha avoue ne pas avoir dormi. Il fait mine que c’est à cause de la découverte du cadavre de Clémentine… Océane se confie à sa mère : elle pense qu’il fait sa victime et qu’il cache quelque chose !



Pendant ce temps là, Garance a du mal à affronter la réalité. Hadrien se met en tête de se faire employer à La paillotte pour l’été. Les sentiments de Judith pour Souleymane ont changé.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 957 du 28 juin 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

