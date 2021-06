Demain nous appartient du 9 juin : Louise arrêtée par la police (résumé + vidéo de l’épisode 944 en avance)

5 ( 1 )



Demain nous appartient du 9 juin 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 944 de DNA – Les choses ne vont pas s’arranger pour Louise ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, Karim va réussir à la retrouver et la police va venir arrêter Louise sous les yeux de ses enfants !…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Louise rattrapée par son passé, Timothée seul, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 7 au 11 juin)



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 944

A Montpellier, Karim vient embarquer Louise sous les yeux de ses enfants et de Bart. A l’hôpital, Gary confie à Mickael qu’il va devoir trouver une solution pour pouvoir s’expliquer avec ses enfants et leur prouver qu’il a bel et bien changé.



Louise doit assumer les conséquences de ses actes face à ses enfants, toujours sous le choc. De son côté, Karim tente de faire son métier en démêlant le vrai du faux, tandis que Mathilde prend son courage à deux mains. Timothée essaie de faire ses premières courses seul. Hadrien tente un coup de buzz en vendant des t-shirts.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 944 du 9 juin 2021

