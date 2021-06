Demain nous appartient spoilers : Louise rattrapée par son passé, Timothée seul, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 7 au 11 juin)

4.4 ( 8 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 7 au 11 juin 2021 – Le week-end commence à peine et si vous êtes accro à la série de TF1 « Demain nous appartient », vous avez sûrement déjà hâte de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine. Si tel est le cas, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que la semaine va être riche en émotion pour Aurélien et Mathilde !



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Louise va être contrainte de dire la vérité sur son passé. Le père d’Aurélien et Mathilde refait surface, l’adolescente veut le rencontrer mais pas son frère. Un retour qui inquiète Louise, qui a des choses à se reprocher… Mais elle peut compter sur le soutien de Bart.

De son côté, Lou est prête à partir à Marseille et elle propose à Victor que Timothée reste vivre seul à Sète. Il se retrouve à devoir faire ses courses seul pour la première fois… Mais Timothée a un autre plan que de se retrouver tout seul.



Annonces





Quant à Sofia et Adrien, ils ont encore bien du mal à cacher leur relation à William, qui trouve une nouvelle fois un sous-vêtement masculin chez lui…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 7 au 11 juin 2021

Lundi 7 juin (épisode 942) : Aurélien et Mathilde découvrent des secrets sur leur passé qui les décident à obtenir des réponses. Anna continue à glaner des informations. Elle tient au courant Bart, qui ne demande qu’à aider, ce qui ne manque pas de cristalliser les tensions. William trouve encore un caleçon égaré. Ben ne veut pas aller vivre à Frontignan.

Mardi 8 juin (épisode 943) : Louise se retrouve en mauvaise posture lorsque son passé refait surface avec des preuves qui pourraient lui porter atteinte. Bart et Anna tentent de réagir au mieux pour améliorer une situation qui risque de dégénérer. Sacha veut organiser une fête en famille. Lou propose à Victor que Timothée vive seul.

Mercredi 9 juin (épisode 944) : Louise doit assumer les conséquences de ses actes face à ses enfants, toujours sous le choc. De son côté, Karim tente de faire son métier en démêlant le vrai du faux, tandis que Mathilde prend son courage à deux mains. Timothée essaie de faire ses premières courses seul. Hadrien tente un coup de buzz en vendant des t-shirts.

Jeudi 10 juin (épisode 945) : Louise a du mal à retrouver une vie stable, rongée par ses regrets, tandis que ses enfants reprennent une vie avec la possibilité de créer de nouveaux liens. Mathilde tente de les explorer, mais Aurélien a encore des doutes. Jeanne cuisine une de ses spécialités pour épater sa famille. Le départ de Lou approche à grands pas.

Vendredi 11 juin (épisode 946) : Louise se sent exclue de sa nouvelle vie alors que Mathilde et Aurélien tentent de renouer des liens qu’ils n’ont jamais connu auparavant. Bart se range du côté de Louise pour l’aider à surmonter cette épreuve particulièrement difficile. Jeanne prépare la chorégraphie pour son challenge TikTok. Timothée a du mal à cacher son plan.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la semaine du 31 mai au 4 juin

Et on vous propose de découvrir tout ça en images avec un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés