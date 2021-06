4.3 ( 6 )



Annonces





« En famille » : nouvelle saison inédite dès le 5 juillet 2021 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6PLAY. Pour la petite histoire c’est déjà la saison 10.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Au programme de cette nouvelle saison 2.0 : nouveaux boulots, nouveaux amours et réseaux sociaux. Entre les tutos cuisine d’Antoine, les photos de la nouvelle chambre d’hôte de Brigitte, l’appli de rencontres de tata Lucienne ou l’appli de bricolage entre voisins de Jacques, toute la famille Le Kervelec entre dans l’ère du digital, non sans couacs ou situations cocasses.

« En famille » : nouvelle saison inédite avec de nouveaux comédiens

Gérémy Crédeville interprétera le rôle de Milo, le propriétaire de l’épicerie fine italienne et petit-ami officiel de Roxane. L’humoriste a notamment participé à “On n’demande qu’à en rire” et au “Jamel Comedy Club”. Il est également chroniqueur radio de l’émission “La Bande originale” sur France Inter aux côtés de Nagui.

Le rôle de René, petit-ami de Lucienne, sera interprété par Bernard Larmande, acteur connu pour avoir participé à de nombreux épisodes de la série “Navarro”, dans le rôle du médecin légiste.



Annonces





Catherine (dite Cathy), l’ex de Jean-Pierre et mère de ses enfants, sera incarnée par Gigi Ledron qui a fait des apparitions dans “Dix Pour Cent” ou “Engrenage”. Elle sera prochainement à l’affiche de “Tendre et saignant” avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret et Alison Wheele

AUDIENCES AU TOP

L’été dernier, “En Famille” était la fiction française quotidienne la plus regardée par les FRDA-50 et les -50 ans (13% 4+, 21% FRDA-50 et 2,7M° de téléspectateurs en moyenne). À noter que le 29 juin 2020, la fiction a atteint un record d’audience historique avec 3.6 millions de de téléspectateurs.

UN PRIME ÉVÉNEMENT À VENIR : “LE MARIAGE DE MARJORIE”

Dans 3 jours Marjorie et Jean-Pierre se diront “oui” au Pays Basque, dans la propriété familiale des Escourrou, et cela promet d’être le plus beau jour de la vie des futurs mariés ! À moins que cela ne soit le pire…

Les Le Kervelec à l’ère des réseaux sociaux… à follow absolument et à regarder dès le 5 juillet sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés