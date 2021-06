Euro 2020 « Portugal / France » : suivez le match en direct, live et streaming ce soir sur TF1 (score en temps réel et résultat final)

4.8 ( 6 )



Euro 2020 « Portugal / France », c’est le choc de cette nouvelle journée de l’EURO 2020 de football même si l’on sait désormais que les deux équipes sont, quoiqu’il arrive, qualifiées pour les 1/8ème de finale. Et oui même en cas de défaite, les Bleus de Didier Deschamps sont assurés de poursuivre la compétition.



Alors la question que chacun se pose désormais est : à quelle place la France va t-elle terminer cette première phase de la compétition ? Notez qu’en cas de deuxième place, elle pourrait affronter la redoutable équipe d’Angleterre en 8ème de finale.

Euro 2020 « Portugal /France » : suivez le match en direct, live et streaming

Pour suivre le match en direct, live et streaming, une seule chose à faire : se brancher sur TF1 dès 20h50 ou sur Bein1 pour les abonnés.

Il nous sera commenté pour TF1 par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu



Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, rendez-vous sur MTYTF1 (site et application) et choisissez la fonction DIRECT pour suivre la rencontre en live et streaming gratuit.

Pour plus d’images et de vidéos, rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.fr (Buts, replay intégral, extraits, meilleurs moments, etc…)

« Portugal / France » : live score, score en temps réel

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

Suivez également le live score sur le site spécialisé Match en direct.fr

Juste après

Dès 22h55, retrouvez « Le mag de l’Euro » présenté par Denis Brogniart

Au programme, des débriefs des matchs, les moments forts, la découverte des stars de la compétition, un traitement large de l’actualité de l’Equipe de France, les images coulisses pour faire vivre aux téléspectateurs les Bleus de l’intérieur, des interviews exclusives des joueurs afin de suivre au plus près leur parcours et leur ressenti tout au long de cet Euro.

Tous les matchs du mercredi 23 juin 2021

Groupe E : Slovaquie – Espagne (18 heures, Séville)

Groupe E : Suède – Pologne (18 heures, Saint-Pétersbourg)

Groupe F : Allemagne – Hongrie (21 heures, Munich)

Groupe F : Portugal – France (21 heures, Budapest)

