« Cauchemar en cuisine » du 23 juin 2021 : ce soir direction Cavalaire, Marseille et Saint-Quentin !

4.9 ( 8 )



Annonces





« Cauchemar en cuisine » du 23 juin 2021. Pour une fois pas de foot sur M6 mais une soirée « cauchemardesque »… enfin pas pour tout le monde bien sûr. 3 numéros de « Cauchemar en cuisine » seront en effet rediffusés dès 21h05 sur la chaîne. Accès ensuite en replay et/ou en streaming sur 6Play.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Cauchemar en cuisine » du 23 juin 2021 : demandez le programme

Cavalaire

C’est à Cavalaire, dans le Var, que Pascale et Patrick, ensemble depuis 32 ans, ont fait appel au chef Philippe Etchebest !

Propriétaires d’un restaurant en bord de mer qui avait l’habitude de bien fonctionner, depuis quelques années le couple voit sa santé financière se dégrader : aujourd’hui, la situation est alarmante, les factures s’accumulent et les huissiers frappent à la porte.

Pourtant entre l’accueil souriant de Pascale et la solide formation de cuisinier de Patrick, ils avaient tout pour réussir ! Mais derrière cette image idyllique, le chef va vite découvrir une autre réalité : plats au look très datés, problèmes de cuisson, desserts ratés, Philippe Etchebest va vite déchanter.



Annonces





Et le chef ne sera pas au bout de ses surprises, rapidement il va découvrir qu’au sein du couple, il n’y a plus aucune communication, dans leur vie comme au travail. Entre Patrick qui se lève à 3h du matin et dort parfois dans sa cuisine, et sa femme Pascale, usée par la situation de leur établissement, le couple semble complètement dépassé. Comme leur établissement, ils sont à bout de souffle : un nouveau défi à relever pour le chef Etchebest.

"Il fait la cuisine à 3h du matin" 😱@Chef_Etchebest va devoir sortir le grand jeu pour aider ce couple de restaurateurs ! #CauchemarEnCuisine à 21.05 pic.twitter.com/KanBTWBExN — M6 (@M6) June 23, 2021

Marseille

C’est à Marseille que Siham a fait appel au chef Philippe Etchebest pour qu’il lui vienne en aide.

Il y a 6 mois, Siham s’est battue et a investi toutes ses économies pour réaliser son rêve : monter un restaurant avec, en cuisine, sa sœur Sanna et sa cousine Leila.

Mais elle qui pensait vivre une belle aventure familiale, son rêve vire aujourd’hui au cauchemar. Les clients ont déserté l’établissement et le chiffre d’affaires s’écroule… Il faut dire que dans ce restaurant, rien ne fonctionne : la carte propose de la cuisine provençale, en passant par les burgers et les spécialités marocaines. Les plats servis sont insipides, mais surtout, l’ambiance est électrique ! Entre reproches, coups de gueule, cris et pleurs, la relation entre les deux sœurs est compliquée et les tensions omniprésentes.

Un nouveau défi pour le chef car si le restaurant ne se redresse pas très rapidement, Siham risque de tout perdre : son rêve et sa famille

Saint-Quentin

C’est à Saint-Quentin en Picardie que Philippe Etchebest a été appelé à l’aide par Bruno pour tenter de sauver son établissement !

Il y a seulement 6 mois, Bruno a repris un restaurant dans lequel il avait ses habitudes et où il venait déjeuner quasiment tous les jours. Mais depuis qu’il a acheté l’affaire de ses rêves, le chiffre d’affaires ne cesse de baisser et Bruno se retrouve dans une situation financière très critique.

Il faut dire que Bruno part avec un sacré handicap : gérant d’une entreprise de bâtiment, il n’est pas du tout issu du monde de la restauration et n’a pour seule expérience… que celle de client ! Ce manque de connaissances et de crédibilité engendre d’ailleurs des relations compliquées entre Bruno et son personnel, que ce soit avec Corentin son serveur, mais surtout avec Sébastien, son chef de cuisine, qui n’en fait qu’à sa tête !

Dans ce restaurant, rien ne va… Sébastien a complétement baissé les bras : entre les plats servis et l’état de saleté de la cuisine, Philippe Etchebest va avoir fort à faire ! Et surtout Bruno, le patron, est complétement dépassé et incapable de gérer un service. À tel point que ses rares clients partent avant d’avoir déjeuné.

Direction Saint-Quentin en Picardie pour #PhilippeEtchebest, dans un numéro inédit de #CauchemarEnCuisine, dès 21:00 🍳 pic.twitter.com/m6Q1JQ7Wlm — M6 (@M6) 14 octobre 2017

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés