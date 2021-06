Ici tout commence spoiler : Marta balance Teyssier (VIDEO)

4.9 ( 10 )



Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Marta va finalement balancer Teyssier dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Elle va leur expliquer ce qui s’est passé au moment de la conception de la bûche de Noël de l’institut.



Claire et Antoine tombent de haut…



Marta raconte à Antoine et Claire que Teyssier l’a embrassée contre son gré il y a plusieurs mois. Ils cherchent à comprendre comment ça s’est passé et pourquoi ça ne resurgit que maintenant. Marta leur explique que c’est par rapport à ce qu’a fait Teyssier à Anaïs et Lisandro…

Ici tout commence spoiler Marta balance Teyssier pour le bisou



