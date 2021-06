Ici tout commence spoiler : Teyssier veut virer Noémie (VIDEO)

5 ( 1 )



Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Rien ne va plus entre Noémie et ses élèves ces derniers jours dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, elle va prétexter être malade pour ne pas faire cours…



Résultat, Teyssier veut virer Noémie !



Teyssier juge Noémie émotionnellement instable et inapte à continuer d’enseigner à l’Institut. Il soumet alors à Antoine l’idée de lancer un recrutemenent afin d’engager un nouveau professeur de pâtisserie… Antoine n’est pas d’accord, il veut continuer à soutenir Noémie et la garde comme professeur à l’institut.

Ici tout commence spoiler Noémie bientôt virée de l’institut ?



