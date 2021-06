« Plus belle la vie » ce soir : exceptionnellement 2 épisodes sur France 3 (samedi 12 juin 2021)

4.8 ( 5 )



Annonces





« Plus belle la vie » ce soir… Nous sommes le samedi 12 juin 2021 et pourtant vous avez bien rendez-vous avec votre série « Plus belle la vie ». Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, notez que ce sont deux épisodes de PBLV qui vous attendent.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Plus belle la vie » ce soir : pourquoi une telle programmation ?

Jusque-là épargnée par Roland Garros, votre série « Plus belle la vie » a fait l’objet d’une double déprogrammation. Les épisodes de jeudi et de vendredi n’ont ainsi pas été diffusés, France 3 privilégiant le direct et la poursuite des matchs en cours.

Pour rattraper tout ça, deux épisodes seront exceptionnellement diffusés ce soir dès 20h20. Si vous ne pouvez pas y être, pas de panique puisque ces deux épisodes sont déjà disponibles en avant-première puis en replay sur France.TV.

Pour résumer, ce soir dès 20h20 sur France 3, vous rendez-vous avec :



Annonces





– l’épisode n°4299

– l’épisode n°4300

A lire aussi

– >>> Plus belle la vie : un tueur en série affole le Mistral, Babeth fait un test de grossesse (infos PBLV)

– >>> Babeth est enceinte, Cissé a un fils (infos PBLV)

Dès ce lundi 14 juin 2021, retour d’une programmation normale avec un épisode chaque soir de la semaine dès 20h20.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés