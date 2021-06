« Imposture » avec Laura Smet : l’histoire du téléfilm de France 2 ce soir (mercredi 16 juin 2021)

4.8 ( 12 )



« Imposture » avec Laura Smet c’est ce soir, mercredi 16 juin 2021, dès 21h05 sur France 2 et bien sûr en avant-première puis replay sur France.TV. Notez que ce téléfilm a déjà été diffusé à plusieurs reprises sur France Télévisions.. La première fois c’était en 2017.



« Imposture » avec Laura Smet : l’histoire

Alice Minville est infirmière au Canada. Elle est en pleine tournée dans le grand nord lorsque sa mère meurt dans un accident de voiture. Quand elle apprend la nouvelle, quatre jours ont passé et le corps a été transféré en France sur les conseils du mari de Suzanne. Le problème ? Suzanne a perdu son époux, le père d’Alice, 22 ans plus tôt dans un incendie ! Sans plus attendre, Alice se rend en France pour découvrir qui est cet inconnu qui s’est fait passer pour son père. En arrivant à l’enterrement avec son petit ami, qui a fait le voyage avec elle, Alice découvre que non seulement son père n’est pas mort mais qu’en plus, une femme se fait passer pour elle auprès de lui.

Casting

Laura Smet (Alice), Alexia Barlier (Lilli), Pierre Perrier (Paul Lafargue), Adama Niane (Charles Roy), Jacques Spiesser (Alexandre Caussey), Bastien Bouillon (Logan), Claude Lecat (Sylvie Lafargue), Yves Collignon (Georges Lafargue).



« Imposture » une fiction écrite par Soiliho Bodin et Nicolas Clément et réalisée par Julien Despaux. À voir ou à revoir ce soir sur France 2.

