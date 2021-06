4.6 ( 13 )



« Esprits criminels » du 16 juin 2021. Ce soir sur TF1, suite de l'ultime saison de la série policière à succès « Esprits criminels ».



« Esprits criminels » du 16 juin 2021 : vos épisodes de ce soir

Le retour de Lynch, inédit

Rossi développe de nouvelles théories sur « Le caméléon », inspirées par son ancien équipier, Jason Gideon. Le DSC se lance dans une chasse à l’homme épique pour capturer Lynch.

Une toute dernière fois, inédit

Après sa rencontre avec Lynch, le docteur Reid souffre d’un traumatisme crânier et reçoit la visite de fantômes de son passé. Le DSC fait une découverte choquante sur Lynch, qui affecte personnellement Rossi.



Chanson d’amour, rediffusion

L’équipe s’envole pour Chicago après la découverte de deux femmes poignardées dans le dos, deux nuit d’affilée, et retrouvées avec une rose dans la bouche. Le temps d’arriver sur place, une troisième victime est retrouvée morte de la même façon. Sur chaque scène de crime, le tueur s’emble avoir apporté un objet : une cartouche de cigarettes pour le premier meurtre, un collier de perles sans valeur pour le second et c’est grâce aux trois pièces trouvées sur la troisième scène de crime que Lewis comprend la référence à des chansons des années 30, 40 et 50. Après avoir constaté que toutes les victimes restaient éveillées la nuit pour diverses raisons, l’équipe pense que le tueur est peut-être un animateur de radio de nuit.

Nouvelle mue, rediffusion

L’unité d’élite se rend à Austin, au Texas, pour enquêter sur les enlèvements de deux jeunes femmes qui sont mystérieusement réapparues quelques jours plus tard avec des scarifications sur le visage. Elles se trouvaient au volant de leur voiture à plusieurs kilomètres du lieu de leur disparition et il y avait un masque blanc sur le siège passager. Les deux femmes sont désorientées et n’ont aucun souvenir de ce qui leur est arrivé. Simmons et Alvez rencontrent la première victime, Hannah Accord, et proposent de lui faire passer un entretien cognitif pour tenter de débloquer ses souvenirs. Elle se rappelle être montée dans son véhicule après avoir déjeuné avec une amie. Elle entend un sifflement et se rend compte qu’un serpent se trouve dans la voiture. Une troisième femme, Tricia Smoots, est retrouvée dans sa voiture après avoir disparu. Elle présente plus de cicatrices que les deux autres victimes et sa langue a été fendue comme celle d’un serpent.

Ce soir on mène l’enquête avec « Esprits criminels » sur TF1.

