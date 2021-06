« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse trouvée devant 3.3 millions de téléspectateurs !

5 ( 8 )



« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse trouvée par Bruno ! Si vous n’étiez pas devant votre écran de télévision hier midi, sachez que Bruno a enfin trouvé l’étoile mystérieuse. C’est la 6ème fois qu’il décroche cette étoile de midi et la vitrine qui va avec.



Mais contrairement à ce que l’on pouvait penser, c’est Maud Fontenoy qui se cachait derrière cette étoile et non Sophie Marceau comme une rumeur persistante le laissait entendre. On en profite pour vous présenter nos excuses d’avoir relayé un peu trop vite cette rumeur. On se montrera plus prudent à l’avenir…

« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse trouvée devant millions de téléspectateurs !

Une étoile mystérieuse qui a été trouvée par Bruno devant 3.3 millions de téléspectateurs. TF1 était encore une fois très largement en tête des audiences de cette case horaire de la mi-journée.

Pourquoi Maud Fontenoy ?

Et la question que vous vous posez très certainement est : « Pourquoi Maud Fontenoy » ? Et bien les explications qui ont été fournies hier dans l’émission vont probablement vous laisser perplexe ! Certains indices sont vraiment tirés par les cheveux comme les fameuses « clés » ou la photo du village de Gordes dans le Vaucluse



– Les clés : son père est PDG d’un groupe immobilier;

– La photo du village de Gordes dans le Vaucluse : parce que Maud Fontenoy est vice-présidente du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis décembre 2015;

– le cheval : parce qu’elle pratique l’équitation

– la fleur de frangipanier (encore fallait-il l’identifier) parce que les premiers frangipaniers ont pris racine à Tahiti. Et Maud Fontenoy y a vécu et a même donné naissance à deux de ses quatre enfants.

…Etc

Les autres sont un peu plus logiques mais loin d’être aussi évidents que cela.

Ne reste plus qu’à espérer que les indices de la prochaine étoile soient un peu plus faciles et surtout un peu moins « tordus ».

Une nouvelle étoile mystérieuse dès aujourd’hui

Et c’est une nouvelle étoile mystérieuse que vous retrouverez tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 dans « Les 12 coups de midi » puis en replay sur MYTF1.

Une 7ème étoile mystérieuse pour Bruno ? Quand sera t-il éliminé ? Va t-il franchir la barre des 600.000 € de gains ? 4ème plus grand maître de midi, va t-il dépasser Paul, l’actuel n°3 du classement ?

En attendant de le savoir, et pour sa 133ème participation, notez que Bruno débutera l’émission du jour avec 594 724 € dans sa besace dont 408 600 € d’argent.

