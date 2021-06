Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 2 juillet 2021

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 2 juillet 2021 – Le week-end s’achève et comme tous les dimanches soirs, on propose aux fans de la série de France 2 « Un si grand soleil » de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que Jonathan va manipuler Kira… Celle-ci ne veut rien entendre et refuse d’ouvrir les yeux !

Quant à Inès, elle décide de prendre ses distances avec sa famille. Et Manu rêve de partir en vacances avec Elsa…



Lundi 28 juin 2021, épisode 676 : Alors que Gaétan n’a pas froid aux yeux, la liste des suspects sur lesquels enquête la police se resserre. De son côté, Jonathan n’hésite pas une seconde pour parvenir à ses fins.

Mardi 29 juin 2021, épisode 677 : Tandis que Kira n’en fait qu’à sa tête, Inès veut prendre ses distances avec sa famille. Pendant ce temps, Antonin a du mal à assumer sa situation et les craintes qui l’habitent.

Mercredi 30 juin 2021, épisode 678 : Alors que Virgile se décide à mettre à la porte un client du camping, Inès exprime sans tabou ce qu’elle a sur le cœur. Dylan veut lui aussi faire partie d’un projet de groupe, et Kira, quant à elle, reçoit une proposition difficile à refuser.

Jeudi 1er juillet 2021, épisode 679 : Alors qu’Alex pense qu’il a tiré le bon numéro, Camille est dépositaire d’un important secret, saura-t-elle le garder pour elle ? Pendant ce temps, Maitre Levars change son fusil d’épaule.

Vendredi 2 juillet 2021, épisode 680 : Tandis qu’une menace se rapproche de Gaétan, Claire est morte d’inquiétude. Pendant ce temps, Manu rêve de prendre enfin des vacances en bonne compagnie. Quant à Kira, ouvrira-t-elle enfin les yeux ?

A LIRE AUSSI : Interview exclu “Un si grand soleil”, Moïse Santamaria : “la relation entre Manu et Elsa est toxique”

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 14 au 18 juin 2021 en cliquant ICI

du 21 au 25 juin 2021 en cliquant ICI

