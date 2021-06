4.3 ( 9 )



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 20 juin 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Les pros des petites annonces en ligne. Vaisselle, meubles, vans des années 70, ils achètent et rénovent afin de revendre à d’autres particuliers. Une activité devenue leur gagne-pain.

Dans « 7 à 8 »

🔵 Un mari au coeur des soupçons. Six mois après la disparition de sa femme, Cédric Jubillar a été incarcéré. Quelles sont les charges qui pèsent contre lui ?

🔵 Le retour des mariages. Après avoir repoussé leurs noces pendant des mois, ils ont enfin pu se dire OUI. Mais comment faire la fête malgré les contraintes sanitaires ?



D’autres reportages au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 20 juin 2021…

Pour les découvrir rendez-vous avec « Sept à huit » ce soir dès 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1

