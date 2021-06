EXCLU Plus belle la vie : Jacob enlève Ariane, François de retour (infos PBLV)

4.7 ( 6 )



Annonces





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 9 juillet Si vous êtes accro à la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Annonces



Annonces

Et dans trois semaines, on peut vous dire que Jacob va enlever Ariane !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Ariane en fait qu’à sa tête et veut enquêter seule… Elle comprend qu’il y a un lien avec Camille tandis que Robin revient sur ses aveux et affirme être innocent. Et Camille fait passer tes infos à Jacob au Céleste.



Annonces





Ariane finit par disparaitre, enlevée par Jacob. La police recherche Ariane : sa voiture et ses papiers ont été retrouvés. Ils comprennent vite qu’il s’agit de Jacob. Ce dernier enferme Ariane dans une pièce en montant un mur. La police vient chercher Camille, devant une Emma choquée. Au commissariat, Camille supplie les policiers de ne pas la punir… Grace aux efforts d’Emma pour faire parler sa sœur, Camille finit par dire qu’elle a revu une fois Jacob au Céleste.

Pendant ce temps là, les naufragés ont de plus en plus peur de ne pas sortir vivants de l’île déserte. Laetitia se rapproche de Valentin et ils succombent une nouvelle fois à leur désir… Et un « homme sauvage » qui vit sur l’île se rapproche de Fanny, ce qui rend Vidal jaloux.

François fait son retour au Mistral. Sophie héberge François chez elle, qui ne veut pas que son retour se sache. François, en écoutant aux portes, découvre que Roland ment sur sa maladie. Mais il ne révèle rien et choisit de s’en servir pour se venger de Thomas…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 21 juin sur France 3

Le criminologue pointe les similitudes entre les différents meurtres et Ariane comprend qu’elle fait face à un tueur en série. Cissé prend la défense d’Ariane auprès de Revel : elle a la carrure pour mener cette enquête. Ariane tend à Cissé dossier de l’ASE de Robin, les dates coïncident, Robin serait son fils. De leur côté, Emma et Alice font face à la juge des tutelles qui leur explique la procédure dont elles devront se soumettre pour savoir ce qui est le mieux pour Camille…

Babeth est sidérée et dans le déni, elle demande à Riva de lui faire une prise de sang. Ses analyses prouvent bien qu’elle est enceinte et ne peut avorter puisqu’elle a dépassé le délai légal. Chez les Nebout, Patrick a trouvé un test de grossesse et pense qu’il appartient à Emilie, ça serait, selon lui, le plus logique…

Sacha décide de mettre à disposition sur la place Mistral, une boite à idées pour la programmation du festival. Chacun peut mettre sa pierre à l’édifice…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés