Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 9 juillet 2021

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 9 juillet 2021 – Le week-end se termine et comme chaque dimanche soir, on propose aux fans de la série de France 2 « Un si grand soleil » de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que les choses vont se compliquer pour Julien, qui doit assumer ses actes. Pendant ce temps là, c’est l’heure des résultats du bac pour les ados.

Quant à Elsa, elle continue de déraper et prépare un mauvais coup…



Lundi 5 juillet 2021, épisode 681 : Alors qu’Arthur prend la mouche, Kira doit une fière chandelle à son amie. Au commissariat, la police belge apporte des éléments qui font avancer l’enquête. De son côté, Victor a besoin de vacances.

Mardi 6 juillet 2021, épisode 682 : Tandis que Julien doit assumer les conséquences de ses actes, les ados attendent avec impatience les résultats du bac : qui fera la fête ce soir ? Quant à Florent, il trouve qu’il a son mot à dire.

Mercredi 7 juillet 2021, épisode 683 : Alors que les ados ont grandi et n’ont plus qu’une envie, prendre leur indépendance, Yasmine est elle aussi pressée d’aller de l’avant. Pendant ce temps, Elsa est-elle prête à prendre tous les risques ?

Jeudi 8 juillet 2021, épisode 684 : Alors que Victor mise sur ses vacances pour ressouder son couple, Jonathan a beaucoup de mal à se projeter dans l’avenir. Gaétan, de son côté, est sur la corde raide.

Vendredi 9 juillet 2021, épisode 685 : Tandis qu’Elsa parvient à obtenir de précieuses informations, Alice voit clair dans le jeu de Ludo, qui se montre très investi. Quant à Julien, une mauvaise surprise l’attend au moment où il s’y attend le moins.

A LIRE AUSSI : Interview exclu “Un si grand soleil”, Moïse Santamaria : “la relation entre Manu et Elsa est toxique”

