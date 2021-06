Un si grand soleil : Jonathan tente de tuer Florent, Julien doute, ce qui vous attend jeudi 1er juillet (épisode n°679 en avance)

4.9 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°679 qui sera diffusé le jeudi 1er juillet, Jonathan va carrément tenter de tuer Florent !



A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 16 juillet 2021



En effet, Kira s’apprête à partir en Espagne avec Jonathan, elle en parle à Camille qui tente de l’en dissuader. Camille est convaincue que Jonathan fait ça uniquement pour se venger de Florent… Dans le même temps, Claire offre un bijou familial à Kira, qui est très touchée. Elle s’inquiète et en parle à Enzo, qui lui annonce que Kira voit Jonathan en cachette. Claire prévient Florent.

Maitre Levars prévient lui aussi Florent que Jonathan est devenu incontrôlable et que ses propos sont inquiétants. Il pense que Jonathan veut sa peau et le met en garde contre son frère.



Florent retrouve Jonathan et Kira, prêts à partir. Florent affirme qu’il aime Kira comme sa propre fille et alors qu’elle commence à douter de Jonathan, Kira décide de suivre Florent et rentrer. Jonathan les rattrape avec une batte de baseball et frappe Florent. Il se rue ensuite sur lui pour l’étrangler, sous les yeux de Kira !

De son côté, Elsa continue de déraper. Elle s’introduit chez Gaëtan et Wilson mais ne trouve finalement pas de diamants.

Quant à Julien, il passe une journée en famille avec Alice et Arthur sur un voilier. Il est nostalgique et confie à Alice qu’il ne sait pas comment ils en sont arrivés là… Le soir, il retrouve Johanna et lui confie qu’il doute de leur couple.

Rendez-vous jeudi 1er juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil : la mort d’un personnage phare, Ludo amoureux, une nouvelle coloc, ce qui vous attend cet été

