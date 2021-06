« Le Voyageur » du 1er juin 2021 : l’histoire de l’épisode « Le Village assassiné », ce soir sur France 3

4.3 ( 6 )



« Le Voyageur » du 1er juin 2021. Il vous manquait ? Bonne nouvelle Éric Cantona fait son retour dans la peau de Thomas Bareski dans le cadre de l’épisode inédit « Le Village assassiné ». Rendez-vous dès 21h05 France 3 mais aussi replay, avant-première et streaming vidéo sur France.TV.



Une nouvelle enquête inédite pour « Le Voyageur », prêt à tout pour élucider une mystérieuse disparition d’une jeune journaliste et le meurtre non résolu d’une famille il y a quelques années.

« Le Voyageur » du 1er juin 2021 : ce soir « Le Village assassiné »

Thomas Bareski arrive dans un village des Vosges qui, six ans après le violent assassinat, non résolu, de la famille Schal — la mère, le père et leur bébé —, est devenu un village fantôme.

Grâce à quelques irréductibles, Bareski relancera une enquête qui permettra à cette bourgade de retrouver enfin la paix.



Casting : interprètes et personnages

Éric Cantona (Thomas Bareski)

Philippe Rebbot (Capitaine Akerman)

Emilie Incerti (Josepha)

Denis Lavant (Alberto)

Patrick Descamps (Pierre Schall)

Catherine Vinatier (Cécile Frémiot)

Julie Moulier (Major Lise Pagerzelski)

Amandine Truffy (Gendarme Mélanie Meyer)

Luc Schwarz (Vincent Vachon)

La bande-annonce

Et pour terminer les images qui vont avec… Voici le teaser vidéo tel que proposé par France 3.

🔍 Un policier aux méthodes peu conventionnelles… Eric Cantona fait son retour dans la peau de Thomas Bareski ! « Le voyageur », c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/jAzPBQEn4F — France 3 (@France3tv) May 31, 2021

Eric Cantona retrouve le personnage de Thomas Bareski pour une nouvelle enquête… ce soir dès 21h05 dans « Le Voyageur » sur France 3.

