Un si grand soleil : David quitte Damien, Jonathan dupe Victor, ce qui vous attend mardi 1er juin (épisode n°657 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°657 qui sera diffusé le mardi 1er juin, après son témoignage, David craint que sa femme n’apprenne la vérité.



En effet, il se confie à Claire, qui pense qu’ils réussiront à surmonter cette épreuve. Mais David lui explique que c’est plus compliqué qu’il n’y parait…

Et pour cause, c’est avec Damien, l’ex de Bilal et Lucille, que David trompe sa femme ! Il lui annonce qu’il arrête tout pour ne pas risquer de perdre sa femme. De retour chez lui, il annonce à sa femme qu’il leur a réservé une maison en Corse pour les vacances.



Grâce au témoignage de David, l’enquête de police avance et le brigadier Valois réussit à identifier le propriétaire du scooter rouge qui a filmé l’agression de Lila. Il s’agit d’un homme bien connu des services de police, un trafiquant de drogue.

De son côté, Jonathan dupe Victor. Ce dernier lui laisse un chèque en blanc pour déposer le dossier pour le local de la ressourcerie. Et avant d’aller à la banque, Jonathan s’entraine à imiter la signature de Victor ! Devant Laetitia à la banque, il affirme qu’avec Victor ils ont changé d’avis et qu’ils seront co-signataires. Il lui donne le formulaire qu’il a rempli lui même avec la fausse signature de Victor…

Il retrouve ensuite Eve avec des fleurs. Elle lui annonce qu’elle a convaincu un fournisseur du camping de faire dons de ses anciens ordinateurs à la ressourcerie.

Rendez-vous mardi 1er juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

