« Les 12 coups de midi » : Bruno va dépasser Paul aujourd’hui, lundi 21 juin 2021 dans le jeu quotidien de TF1 «Les 12 coups de midi » ! Hier il s’est qualifié pour une 153ème participation égalant ainsi le nombre de participations de Paul jusque-là seul 3ème du classement des plus grands maîtres de midi.



« Les 12 coups de midi » : Bruno va dépasser Paul aujourd’hui et devenir le 3ème plus grand maître de midi !

Aujourd’hui les deux candidats sont à égalité et, à moins d’un improbable rebondissement, Bruno devrait se retrouver seul à cette 3ème place derrière un certain Christian Q et Éric toujours n°1. Quant à Paul, il rétrogradera à la 4ème place.

>>> Pour Paul, la prod l’a favorisé ! (CLIQUEZ ICI pour en savoir plus)

Classement des 10 plus grands maîtres de midi

Classement en nombre de participations

1. Éric : 199 participations

2. Christian : 193 participations

3. Paul : 153 participations

3. Bruno : 153 participations

5. Véronique : 100 participations

6. Léo : 98 participations

7. Timothée : 83 participations

8. Benoît : 82 participations

9. Bruno de Lille : 80 participations

10. Xavier : 76 participations



Classement en terme de gains

1. Eric : 921.316 €

2. Christian : 809 392 €

3. Paul : 691 522 €

3. Bruno : 640 374 €

5. Véronique : 447 226 €

6. Léo : 410 591 €

7. Alexandre : 417 828 €

8. Benoît : 397 946 €

9. Bruno de Lille : 393 650 €

10. Timothée : 353 348 €

Les 12 coups de midi » : qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Rien de nouveau du côté de l’étoile mystérieuse. Il n’y toujours que deux indices : la place du Palais Bourbon à Paris et un canapé situé en bas et gauche de l’image.

Et il ne s’agit pas des personnalités suivantes : Gérard Darmon, Dave, Valérie Lemercier, Tom Cruise, ZAZ, Issa Doumbia, Tom Selleck, Russell Crowe, Christian Clavier,José Dayan, Joaquin Phoenix, Valérie Bègue, Manu Payet, Bob Dylan, Leonardo DiCaprio, Marc-Olivier Fogiel, Elsa Esnoult, Tal, Carlos, Mélanie Thierry.

Retrouvez « Les Douze coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 et en replay sur MYTF1.

Alors Bruno va t-il faire son entrée dans l’histoire du jeu aujourd’hui ? Jusqu’où ira t-il ? Et s’il était en mesure d’évincer le 2ème du classement…

