« Les 12 coups de midi » : qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? Des maîtres de midi favorisés ?

« Les 12 coups de midi » : qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? Des noms circulent déjà sur la toile mais aucune rumeur ne semble fondée dans l »état actuel des choses. Quant au favoritisme dont bénéficierait certains maîtres de midi – dont Bruno selon certains twittos – une récente interview de Paul dans les pages de TV MAG ne cesse de susciter le buzz sur les réseaux sociaux.



On commence d’abord par la fameuse étoile mystérieuse, celle qui vous fait vibrer tous les midis ! Et alors que l’étoile aurait été trouvée lors des derniers enregistrements – info à prendre toutefois au conditionnel – personne n’est en mesure dans l’état actuel des choses de répondre à cette question « Qui se cache derrière l’étoile de midi ? ». Certes il y a bien des noms qui circulent ici ou là mais la prudence est plus que jamais de mise. Et quand bien même, ces rumeurs et autres spéculations semblent totalement infondées. On pense que, on croit savoir… mais au final personne ne sait.

En même temps on ne peut pas dire que l’étoile soit près parlante. Deux indices seulement : la place du Palais Bourbon à Paris et un canapé située en bas et gauche, juste sous la statue. Avec ça, difficile d’imaginer qu’on puisse trouver la bonne réponse.



Où en est Bruno dans « Les 12 coups de midi » ?

L’occasion de faire un petit point sur le parcours de Bruno. A son actif 148 victoires, 634 224 € de gains et de cadeaux (dont 448.100 € d’argent) et 6 étoiles mystérieuses trouvées.

Du côté du classement il est toujours le 4ème plus grand maître de midi mais se rapproche de Paul actuellement 3ème avec 153 participations et 691 522 € de gains.

Bruno jouera demain pour une 149ème participations… Il est donc de plus en plus probable que Bruno finisse par évincer Paul du trio de tête.

Des maîtres de midi favorisés ?

Sur la toile, et plus précisément sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes sont persuadés que certains maîtres de midi sont un peu trop favorisés. Et Bruno ne ferait pas exception…

« Les gens sont-ils en train de comprendre ENFIN que ce Bruno est favorisé par la prod ? » écrit par exemple VinD

Les gens sont-ils en train de comprendre ENFIN que ce Bruno est favorisé par la prod ? J'espère que les chiffres vont continuer à baisser 😊 — VinD (@Melcamaro) June 3, 2021

Même constat pour Martin pour qui les questions pour Bruno sont orientés sur des sujets que Bruno maîtrise bien le cinéma et géographie. Mais de préciser que cela a été le cas pour d’autres maîtres de midi avant lui

comme Bruno, Eric Paul et tant d'autre Léo un qui a été aussi bien favorisé avec des questions sur mesures, en ce moment Bruno c'est plutôt Cinéma et Géographie, même s'il connait pas mal de choses ( questions moins tordues pour lui que ses adversaires ) — martin (@cricribis1) April 28, 2021

Des messages de ce type, il y en a tous les jours ou presque… surtout depuis l’interview accordée par Paul à TVMAG.

Il y a quelques jours à peine…

Il y a quelques jours à peine, et à la question « Aviez-vous eu le sentiment d’être avantagé? », Paul El Kharrat a répondu : « Un peu. Je sentais que la production voulait me faire gagner, qu’elle voulait me donner ma chance et que je reste dans le jeu. Elle voulait que je me fasse connaître. C’est bien aimable à elle, mais il est vrai que je trouve assez terrible ces coups de pouce que l’on peut te donner, quitte à léser les autres candidats »

« Les 12 coups de midi », c’est du lundi au vendredi, dès 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1.

