« Les 12 coups de midi » : Bruno va t-il dépasser Paul ? Pas de nouvel indice sur l’étoile mystérieuse (+ audience))

« Les 12 coups de midi » : Bruno va t-il dépasser Paul (mise à jour). Certes ce n’est pas encore fait mais on s’en rapproche doucement mais sûrement. S’il continue sur sa lancée Bruno pourrait devenir assez rapideent le 3ème plus grand maître de midi de l’histoire du jeu de TF1 « Les Douze coups de midi ».



« Les 12 coups de midi » : Bruno va t-il dépasser Paul ?

À ce jour, lundi 7 juin 2021? Bruno affiche 139 participations (celle d’aujourd’hui inclus, ndrl) et il est actuellement le 4ème du classement des plus grands maîtres de midi. Il est devancé par Paul, que l’on a vu samedi soir dans « Le Club des Invicibles » avec 153 participations.

Idem du côté des gains avec 616 324 € pour Bruno contre 691 522 € pour Paul.

Sachant qu’aux dernières nouvelles, Bruno n’était toujours pas éliminé, il est possible que Bruno finisse par dépasser Paul. On va suivre de très près…



Mais nous n’en sommes pas encore là ! Pour savoir si cela va se produire, soyez fidèles aux « 12 coups de midi »

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ?

Que voit-on sur cette nouvelle étoile mystérieuse ? Pas grand chose. On a toujours la façade d’un ou plusieurs bâtiments mais ça s’arrête là. Difficile d’imaginer que l’on puisse trouver le nom de celui ou de celle qui se cache derrière cette étoile avec ce seul élément même si les twittos ont semblent-ils identifié l’endroit. Il s’agirait du Palais Bourbon à Paris.



Les noms déjà proposés par Bruno : Gérard Darmon, Dave, Valérie Lemercier, Tom Cruise, Zaz, Issa Doumbia.

Et vous, vous avez une idée ?

⭐[AVANT PREMIERE] L'actualité sur les réseaux sociaux😂 ▶️RDV à 12:00 avec @JL_Reichmann pour les @12coups_tf1 pic.twitter.com/FspArumPie — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) June 6, 2021

Audience au top

Notez que le jeu se porte toujours aussi bien. Malgré les beaux jours, les fidèles répondent nombreux à l’appel. Hier dimanche, 3.2 millions de fidèles étaient présents pour suivre la suite de l’incroyable parcours de Bruno soit 36% de l’ensemble du public.

📊[AUDIENCES] 👏 Encore une excellente performance pour les @12Coups_tf1 hier, toujours #leader: 🌟 3.2M de tlsp

🌟 36% auprès des 4+

🌟 24% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/3lCUZvyXIq — EndemolFr (@EndemolShineFr) June 7, 2021

Prochain rendez-vous aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 pour un numéro inédit de votre jeu « Les 12 coups de midi ». Le replay prendra ensuite le relais sur MYTF1.

Alors Bruno va t-il dépasser Paul ou être éliminé avant de pouvoir le faire ? Va t-il trouver sa 7ème étoile mystérieuse et bouleverser ainsi le classement des plus grands maîtres de midi ?

Et si Bruno devenait carrément le plus grand de tous et venait à ravir la première place à Éric le Breton ?

